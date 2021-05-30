Cinisli şapka kanunu zulmünü anlattı! 'Tarihimizde ilk kez bir kadın idam edildi'

Akit TV'de Muharrem Coşkun'un sunduğu Kırmızı Masa programına konuk olan eski Milletvekili ve MTTB eski Başkanı Rasim Cinisli, şapka kanununa muhalefetten dedesinin sırtından vurularak şehit edildiğini ve tarihimizde ilk defa Şalcı Bacı isimli kadının şehit edildiğini belirtti.

Cinisli, "1925 yılında şapka olayları yaşanıyor. O mücadele sırasında Erzurum Çaykara'daki Atatürk evini dedemler toplanıp alıyor. Şehit ettiler dedemi, yüzüne karşı da değil arkadan bir jandarma komutanı silahıyla şehit ediyor. Necati Öner Bey de dedemle ilgili onu vuranlar için bunu yapan Türk olamaz diyor. Şalcı Bacı da gidip çocuklarını onların içinden almak istemiştir. Onu da idam etmişlerdir şapka kanuna muhalefetten. Oradaki facia anlatılmaz bir şeydir." dedi.