Çin'in zulmü Huilere uzandı!

Çin yönetiminin Müslüman nüfusa yönelik baskısı Doğu Türkistan'daki Müslümanlardan Huilere uzandı.

Çin'in Doğu Türkistan'da yaşayan ve çoğunluğunu Uygurların oluşturduğu Müslüman nüfusa yönelik baskı politikaları bir süredir dünyanın gündeminde.

Doğu Türkistan'da Müslüman nüfusa yönelik asimilasyon politikalarını doğrudan uygulamak için toplama kampları kuran Çin, bu kamplara 1 milyondan fazla Müslümanı kapatmış durumda.

Bölgede aynı zamanda tesettür, sakal, oruç tutma, namaz ve din eğitimi gibi İslami ögelere kısıtlama ve yasak getiriliyor.

Son dönemde bu baskılar Hui Müslümanların yaşadığı Gansu eyaletine uzanmış durumda.

Hui Müslümanlar endişeli

Doğu Türkistan'dan Çin'in içlerine uzanan Gansu eyaletinde uzun süredir ezanlar susmuş, Kuran satışı yasaklanmış durumda.

Washington Post'un haberine göre Çin yönetimi, Doğu Türkistan'da şiddetli şekilde uyguladığı cami yıkma politikasını Gansu eyaletindeki Hui camilerine de taşıdı.

Bölge halkı, camilerin yıkıldığını, kubbe ve minarelerin tahrip edildiğini ifade ediyor.

Çin lideri Şi Cinping yönetiminde, Çin'in Müslüman nüfusa karşı baskı politikaları günden güne artış gösteriyor.

İslam dini bu bölgeye ilk olarak 600'lü yıllarda ticaret kervanlarıyla ulaşmıştı.

İpek Yolu üzerinde bulunan bu koridor, 600'lü yıllardan bugüne Müslüman nüfusa ev sahipliği yapıyor.

"Baskının boyutu henüz artmadı"

Bölge kaynakları Çin'in bölgedeki baskılarının zamanla artacağı görüşünde.

Gansu'da henüz Doğu Türkistan'daki gibi toplama kampları ve dijital casusluk araçları devrede değil.

Ancak Çin, diğer bölgelerde de derece derece artan bir baskı politikası izlemişti.

Geçtiğimiz yıl Hui Müslümanlara karşı Çin 16 yaşın altındakilere din eğitimini yasaklamış, aynı zamanda camilere Çin bayrağı asma zorunluluğu ile ezanı yasaklama talimatları da vermişti.

Bölgede 355 camiden hoparlörler tamamen kaldırılmış ve bunun amacının ses kirliliğini azaltmak olduğu öne sürülmüştü.

Bu yıl ise baskı politikaları camilerin tahrip edilmesine uzandı.

İsminin verilmesini istemeyen yerel bir Hui imam geçtiğimiz yıl şu ifadeleri kullanmıştı:

"Rüzgarlar değişti. Burada da Sincan modelinin uygulanmasından çok korkuyorum. Müslümanları seküler hale getirmek istiyorlar, İslam'ı kökünden kesmek istiyorlar. Bu günlerde çocukların dine inanması yasak, sadece komünizme ve partiye inanabiliyorlar."

Çin'in İslami pratiklerle savaşı

Çin, Doğu Türkistan'da uyguladığı yasakları da bu bölgeye taşıma arayışında.

Bu kapsamda Arapça yazılar, takke, peçe gibi kıyafetler yasaklanmaya başlanmış durumda.

Aynı zamanda Kuran ve hadis kitaplarının satışı da yasaklanmış vaziyette.

18 yaşından küçük kişilerin ise camilere girişi yasak.

"Asimilasyon politikası tırmanacak"

Çin'deki Hui Müslümanlar daha önce görece olarak serbest ve rahat hareket ediyorlardı. Ancak Çin'in Doğu Türkistan'daki asimilasyon politikasını daha ağır hale getirdikçe, ülkede kalan Hui Müslümanlara yönelik faaliyetlerine ağırlık vereceği tahmin ediliyor. Hui Müslümanlar sürece dair endişeli. Ancak Komünist Parti'nin bu politikalarına karşı ellerinden ciddi bir hamle gelmesi mümkün görünmüyor.

Kaynak: Mepa News