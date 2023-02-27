Çin’in yeni yangın söndürme uçakları, deneme uçuşuna başladı

Çin Uluslar arası Radyosu’nun haberine göre; 17 dakikalık uçuş sırasında uçak, bir dizi planlı uçuş testi gerçekleştirdi. Uçak, kontrol sistemi ve diğer tüm sistemlerin stabil bir şekilde çalışmasıyla mükemmel bir performans sergiledi. Şimdiye kadar AVIC, ülke çapında çeşitli sahalarda ilgili uçuş testlerini yürüten toplam dört adet AG600M uçağı prototipi üretti.

Kod adı Kunlong olan ve “su ejderhası” anlamına gelen AG600 uçak ailesi, Çin’in acil durum kurtarma yeteneklerini güçlendirmek için hayati havacılık ekipmanı olarak geliştirildi. Bu uçaklar, orman yangınlarıyla mücadelede, denizde arama ve kurtarmada ve diğer kritik kurtarma görevlerinde kullanılacak.

AG600 uçak ailesinin bir üyesi olan AG600M, orman yangınlarıyla mücadele için özel olarak tasarlandı. Maksimum kalkış ağırlığı 60 ton olan ve 12 tona kadar su taşıma kapasitesi bulunan uçak, alçak irtifada düşük hızda uçarak yangın alanlarına doğru su atabiliyor.

AVIC, yangınla mücadelede uzmanlaşmış AG600M uçağının 2024’te tip sertifikası almasını sağlamaya çalışacağını ve ilk küçük parti teslimatlarına 2025’te başlayacağını duyurdu. Şirket ayrıca, AG600 uçak ailesinin kurtarmaya özel modelinin 2025 yılında tip sertifikasını almasını sağlayacak.

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