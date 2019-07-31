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Çin’in yaşlı nüfusu, Türkiye nüfusunun 3 katını geçti

Çin’de 2018 sonu itibarıyla 60 yaş üstü nüfus 249 milyona ulaşınca hükümet, yaşlıların yaşam kalitesini artırmaya dönük önlemler almaya başladı. Kısa bir süre önce kamuoyuna duyurulan “Sağlıklı Çin İnisiyatifi 2019-2030” adlı belgeye göre, yaşlı nüfusa yönelik sağlık hizmetleri sistemi iyileştirilecek, besin, egzersiz, sağlık kontrolü, psikolojik sağlık ve ilaç kullanma bilgisi yaygınlaştırılacak...

31 Temmuz 2019 Çarşamba 01:36
Çin’in yaşlı nüfusu, Türkiye nüfusunun 3 katını geçti

Çin, dünyanın en büyük nüfusuna sahip ve nüfusun en hızlı yaşlandığı ülkelerden biri.

Yaşlı nüfusun sağlık durumunun iyileştirilmesi amacıyla, Çin hükümeti bir eylem planı uygulayarak yaşlılar için yaşam kalitesini yükseltmeye çalışacak.

2018 yılı sonu itibarıyla Çin’de 60 yaş üstünde 249 milyon kişi yaşıyor, bu da toplam nüfusun yüzde 17,9’una denk geliyor. 65 yaş üstü nüfus ise 167 milyonla toplam nüfusta yüzde 11,9 pay alıyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Yaşlı Nüfus Sağlık Dairesi Başkanı Wang Haidong, yaşlı nüfusun sağlık durumuyla ilgili tablonun iyimser olmadığını söyledi.

2018 yılında Çinlilerin ortalama ömür beklentisi 77 yıl olarak açıklandı. Ancak 180 milyon yaşlı nüfus bir veya birkaç çeşit kronik hastalığa maruz kalıyor, 40 milyon yaşlı tümüyle veya kısmen yaşam becerilerinden yoksun durumda. Bu yaşlıların yaşam seviyesi standartların altında bulunuyor.

Kısa süre önce yayımlanan “Sağlıklı Çin İnisiyatifi 2019-2030” adlı belgeye göre, yaşlı nüfusa yönelik sağlık hizmetleri sistemi iyileştirilecek, yaşlı nüfusun habitasyonuna uygun ortam yaratılacak, sağlıklı bir yaşlanma gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda yaşlı nüfusa besin, egzersiz, sağlık kontrolü, psikolojik sağlık ve ilaç kullanma bilgisi yaygınlaştırılacak, yaşlı nüfusa bakım politikası iyileştirilecek ve uzun vadeli bakıma yönelik sigorta sistemi geliştirilecek. Ayrıca yoksul, ailesinden uzak ve diğer özel şartlarda bulunan yaşlı nüfusa günlük hizmetler sağlanacak.

Kaynak: Çin Uluslararası Radyosu 

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 01:36
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