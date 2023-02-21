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Dünya Çin’in yapay zekâlı konteyner gemisinde flaş gelişme
Dünya

Çin’in yapay zekâlı konteyner gemisinde flaş gelişme

Çin tarafından yapılan yeni nesil yüksek performanslı ultra büyük konteyner gemisi olan “COSCO KHI 335” gemisi Jiangsu eyaletinin Nantong şehrinden deneme seferine çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 19:13:00 - 2023-02-21 19:14:17
Çin’in yapay zekâlı konteyner gemisinde flaş gelişme

Çin tarafından inşa edilen yeni nesil yüksek performanslı ultra büyük konteyner gemisi  olan “COSCO KHI 335” gemisi Jiangsu eyaletinin Nantong şehrinden deneme seferine çıktı. Uzunluğu 399,99 metre, genişliği 61,3 metre ve kalıp derinliği 33,2 metre olan gemi, 228 bin ton yük kapasitesine sahip ve 24 bin 188 standart konteyner taşıyabiliyor.

Geminin güverte alanının yüzölçümü, üç standart futbol sahasından daha geniş. En son teknolojik başarıları ve yapay zekâ teknolojilerini birleştiren gemi, güvenli olma, enerji tasarrufu, çevre dostu ve yüksek seviyeli yapay zekâya sahip olma gibi teknik avantajlara sahip. Sadece kapsamlı performansıyla uluslararası ileri seviyeye ulaşmakla kalmayan geminin fikri mülkiyet hakları da tamamen Çin’e ait. COSCO KHI 335, tamamen Çinli kurumlar tarafından geliştirilen ve tasarlanan yeni nesil yüksek performanslı ultra büyük konteyner gemisini temsil ediyor.

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