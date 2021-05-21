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Dünya Çin'in Wuhan kentinde kanalizasyon patladı, yol havaya uçtu!
Dünya

Çin'in Wuhan kentinde kanalizasyon patladı, yol havaya uçtu!

Çin’in Wuhan kentinde kanalizasyonun patlaması sonucu yol havaya uçtu. 4 kişinin yaralandığı olay kameralara saniye saniye yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 18:49:00 - 2021-05-21 18:57:20

Çin’in Wuhan kentinde işçilerin çalışması sırasında kanalizasyonun patlaması sonucu yol havaya uçtu. Yaşana panik anları güvenlik kamerasına yansırken, 4 kişi yaralandı.

Kanalizasyon patladı

Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde kanalizasyon çalışması sırasında büyük bir patlama meydana geldi. Akan trafiğin ortasında yapılan çalışmalar sırasında kanalizasyondan önce alev çıktı, sonra ortalık savaş alanına döndü.

4 kişi yaralandı

Patlamanın şiddetiyle işçiler ve yayalar etrafa savrulurken, büyük panik yaşandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, patlama sonucu 4 kişinin yaralandığı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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