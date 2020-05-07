Çin'in Şıncou uzay mekiği, test fırlatışının ardından yörüngeye yerleşti

ANKARA (AA) - Çin, insansız test uçuşu için 5 Mayıs'ta uzaya fırlattığı Şıncou mekiğinin yörüngeye yerleştiğini bildirdi.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Long March 5B roketiyle Hainan eyaletindeki uzay merkezinden fırlatılan mekik güneş panellerini açarak Dünya ile iletişim bağlantısı kurdu.

Çin Havacılık Uzay Bilimleri ve Teknolojisi Kurumundan yapılan açıklamada, mekiğin "yüksek yörüngede çalışır halde seyrettiği, ölçüm ve kontrol bağlantılarının normal olduğu" belirtildi.

Rus yapımı personel taşıyıcı Soyuz uzay mekiğinin geliştirilmiş ve kapasitesi artırılmış bir versiyonu olan 6 kişilik mekik, Çin'in Dünya yörüngesinde uzay istasyonu kurma projesi için geliştirildi.

- Çin, uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor

Çin, 2022'de tamamlamayı amaçladığı uzay istasyonu için yörüngeye 4 insanlı sefer ve 4 kargo seferi düzenlemeyi planlıyor.

ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle Çin, bir süredir kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Ülke daha önce deneme amaçlı bir uzay istasyonu modülünü yörüngeye fırlatmış, modül parçalanarak atmosfere geri dönmüştü.

2003'te uzaya ilk insanlı seferini gerçekleştiren Çin, ABD ve Rusya'dan sonra insanlı sefer düzenleyebilen 3. ülke haline gelmişti.