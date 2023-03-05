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Dünya Çin'in savunma bütçesi hızla eriyor!
Dünya

Çin'in savunma bütçesi hızla eriyor!

Çin'in artıyor gibi gözüken savunma bütçesinin esasında hızla azaldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 16:34:00 -
Çin'in savunma bütçesi hızla eriyor!

Çin, savunma harcamalarını 2023’te geçen yıla göre yüzde 7.2 artıracak. Çin’in yeni savunma bütçesi, Çin Ulusal Halk Kongresi’ne sunuldu.

Başbakan Li Keçiang, Çin Ulusal Halk Kongresi’ne (ÇUHK) sunduğu bütçe taslağında, savunma harcamalarının yüzde 7.2 artışla 1.55 trilyon yuana (yaklaşık 220 milyar dolar) çıkacağını bildirdi. Çin, 2022’de savunma harcamalarını yüzde 7,1 artışla 1,45 trilyon yuana yükseltmişti.

Artış oranı, bu yıl yüzde 5 civarında belirlenen ekonomik büyüme hedefini aştı.

Harcamalar dolar bazında azalıyor

Savunma bütçesinin yuan bazında artacağı öngörülse de ulusal para biriminin dolar karşısındaki değer kaybı nedeniyle harcamalar dolar bazında azalmış olacak.

2022’de 1.45 trilyon yuana çıkarılan savunma harcamaları, o günkü döviz kuruna göre 230 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. Bu yılki artışa karşın bütçede geçen yıla kıyasla yaklaşık 10 milyar dolar (binde 6) kayıp olduğu görülüyor.
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Çin, ABD’nin ardından en fazla savunma harcaması yapan ülke konumunda bulunuyor.

ABD Kongresi, geçen yılın sonunda, 2023 mali yılı için 800 milyar dolar savunma harcamasına onay vermişti. Savunma bütçesi, önceki yıla göre yüzde 4.3 artmıştı. ABD, 2022’de ulusal savunmaya 767 milyar dolar bütçe ayırmıştı. Savunma harcamaları kamu bütçesinin yaklaşık yüzde 12’sini oluşturmuştu.

Dolar bazındaki azalmaya rağmen Çin’in savunma bütçesi, ABD’nin savunma bütçesine giderek yaklaşıyor. ABD ile Çin’in savunma bütçeleri arasındaki fark, 2011 yılında 627 milyar dolarken; 2021 yılında bu fark 500 milyon dolar bandına indi. Ayrıca savunma sektöründe küresel anlamda geçerli para birimi her ne kadar ABD Doları olsa da Çin, savunma alanında yüksek yerlilik oranına sahip. Ayrıca Çin, savunma ihracatlarının bir kısmını da kendi para birimi ile gerçekleştiriyor.

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