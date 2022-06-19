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Dünya Çin’in pilotsuz kargo uçağı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
Dünya

Çin’in pilotsuz kargo uçağı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

Havacılık alanında ABD ve Avrupa’ya alternatif bir güç haline gelmeye çalışan Çin, bu alanda yeni atılımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak pilotsuz kargo uçağının ilk uçuşunun başarıyla gerçekleştiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 13:56:00 -
Çin’in pilotsuz kargo uçağı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

 

YENİ AKİT  ANKARA

Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (Aviation Industry Corporation of China) - AVIC, Çin'in TP500 pilotsuz kargo uçağının ilk uçuşunu, 18 Haziran Cumartesi günü başarıyla tamamlandığını duyurdu. İlk uçuşunu 27 dakikada tamamlayan kargo uçağı, uçuş süresince hiçbir sorunla karşılaşmadı.

Ülkenin ilk büyük pilotsuz kargo uçağı

AVIC'e bağlı First Aircraft Institute tarafından tasarlanıp geliştirilen TP500, ülkenin ilk büyük pilotsuz kargo uçağı. AVIC'in bildirdiğine göre kargo uçağı, Çin sivil havacılık düzenlemelerinin gereklerine tamamen uygun biçimde üretildi.

TP500 çok yönlü ve yüksek ağırlık taşıma kapasiteli bir nakliyat platformu olup bin 800 kilometre menzile sahip. AVIC, kargo platformunun standart 500 kilogramlık yükü 500 kilometreye kadar taşıyabileceği belirtiliyor.

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