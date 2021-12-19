Çin’in olası Tayvan işgali… Asya’dan esen soğuk rüzgarlar savaş habercisi mi?

Doğu Asya'da olası bir savaşın atmosferi yaklaşıyor. Geçtiğimiz dönemde taraflar arasındaki gerilimin artması ışığında Tayvan'ı her an hedefleyebilecek bir Çin işgali endişesi hüküm sürmeye başladı. Tayvan 1949'dan beri kendi kendini yönetiyor, ancak Çin ‘yeniden birleşmenin’ kaçınılmaz olduğunu savunuyor.

Çin, Tayvan yakınlarındaki askeri faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Çin yönetimini kabul etmesi için Tayvan’a baskı yapmak amacıyla, Çinli savaş uçakları defalarca adanın hava sahasına girdi.

ABD merkezli National Interest’ dergisinde Ulusal Güvenlik Muhabiri olarak çalışan Mark Episkopos, Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bir rapor üzerine Çin'in Tayvan'ı olası işgaline değindi.

Raporda, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun, birliklerini, Çin donanmasını ve Çin hava kuvvetlerini içeren ortak askeri tatbikatlarla adayı işgal etmeye hazırlanabileceğinden bahsedildi.

Bakanlık raporunda, “Halk Kurtuluş Ordusu, Tayvan'ı desteklemeye gelen yabancı güçleri püskürtmek ve ayrıca bu güçlerin yardıma gelmesini önleyecek stratejik bir abluka uygulamak için daha sonra çeşitli savaş gemilerini Batı Pasifik'e gönderecek. Bundan sonra, Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Tayvan'daki kilit askeri tesisleri bozmak amacıyla kritik iletişim altyapısını ve elektronik karşı önlemleri hedef alan hassas füze saldırılarını içeren topyekûn bir saldırı başlatacak. Tayvan'ın etkili bir direniş gösterememesinden sonra, Çin ordusu bir amfibi çıkarma operasyonu başlatacak. Pekin'in bu noktada hedefi, yabancı müdahale olasılığını azaltmak için Tayvan'ı olabildiğince çabuk işgal etmek olacaktır” ifadeleri yer aldı.

Episkobos, Tayvan Savunma Bakanlığı'nın Tayvan'daki milletvekillerini, hükümetin askeri harcamaları önümüzdeki beş yıl içinde yaklaşık 8,69 milyar dolar artırmaya yönelik programını desteklemeye çağırdığını söyledi.

South China Morning Post'a göre rapor, Tayvan Savunma Bakanlığı'nın Pekin'in 2025 yılına kadar Tayvan'a saldırmayı planladığına ilişkin değerlendirmesine dayanıyor. Ancak Taipei, tam ölçekli bir işgal gerçekleştirmenin teknik olarak zor olacağını ve Pekin'i bariz dezavantajlara maruz bırakacağını söylüyor.

Bakanlığın raporunda, “Milli Ordu, limanları ve havalimanlarını şiddetle savunuyor ve kısa sürede işgal etmek kolay olmayacak. Halk Kurtuluş Ordusu'nun işgal kuvvetleri Tayvan Boğazı'nda mahsur kaldığı için önemli lojistik kısıtlamalarla karşı karşıya kalacaklar. Ayrıca, ABD ve Japon askeri üsleri Tayvan'a yakındır ve herhangi bir Çin saldırısı mutlaka yakından izlenecektir. Ordunun herhangi bir yabancı askeri müdahaleyi önlemek için yedek kuvvetlere ihtiyaç duyacağı gerçeği ayrıca açık bir şekilde görülüyor” ifadeleri yer aldı.