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Dünya Çin'in o şehrinde kırmızı alarm
Dünya

Çin'in o şehrinde kırmızı alarm

Çin'in Şanghay şehrinde gündüz 40 dereceyi aşan hava sıcaklıkları dolayısıyla "kırmızı alarm" verildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 20:57:00 -
Çin'in o şehrinde kırmızı alarm

Çin'in Şanghay şehrinde gündüz 40 dereceyi aşan hava sıcaklıkları nedeniyle "kırmızı alarm" verildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Meteoroloji bürosunca vatandaşlara, öğle saatlerinde açık havadaki faaliyetlerden kaçınmaları, aşırı terleme, baş dönmesi, halsizlik hissetmeleri halinde, kalp krizi riskini önlemek için, havalandırmalı yerde beklemeleri ve tuzlu su içmeleri tavsiye edildi.

Çin'in dört aşamalı sıcak hava uyarı sisteminde "kırmızı" en üst alarm düzeyini temsil ediyor. Aciliyet sırasına göre onu turuncu, sarı ve mavi izliyor.

Çin'in en büyük kenti Şanghay, 5 Temmuz'dan bu yana aşırı sıcakların etkisi altında. Şehirde bugün Şuciahui Meteoroloji Gözlem İstasyonunda ölçülen sıcaklık değeri yerel saatle 14.12'de 40 dereceyi aştı.

Şanghay'da 1873'ten bu yana yalnızca 15 gün 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar kaydedilmişti. Şehirde 2017'de ölçülen 40,9 derecelik sıcaklık, en yüksek değer olarak kayıtlara geçmişti.

Şehirde, alt-tropikal yüksek basıncın yol açtığı aşırı sıcakların gelecek hafta da etkili olması bekleniyor.

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