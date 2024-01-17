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Dünya Çin'in nüfusu 2023 yılında 2 milyon azaldı
Dünya

Çin'in nüfusu 2023 yılında 2 milyon azaldı

Yeniakit Publisher
2024-01-17 09:13:00 -
Çin'in nüfusu 2023 yılında 2 milyon azaldı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin'in nüfuus 2023 yılında 1 milyar 410 milyon kişiye geriledi. Çin nüfjsu 2022 yılında 1960'ların başındaki açlık yıllarından bu yana ilk kez azalarak 1 milyar 412 milyon olmuştu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin'in nüfuus 2023 yılında 1 milyar 410 milyon kişiye geriledi. Geçtiğimiz yıl Çin'in nüfusu 2,08 milyon azalarak 2022'deki düşüşün iki katından fazla azaldı.

Son birkaç yıldır serbest düşüşe geçen yeni doğan bebek sayısı 2022'deki 9,56 milyondan 9,02 milyona geriledi.

Ölümleri aylara göre ayırmayan istatistik bürosu, 2022'de 10,41 milyon olan ölüm sayısının 2023'te 11,10 milyona yükseldiğini söyledi.

Çin geçen yıl dünyanın en kalabalık ülkesi olarak yüzyıllardır sürdürdüğü konumunu Hindistan'a devretti ve doğumların azalması eğilimini tersine çevirmesi pek mümkün görünmüyor.

Guangdong merkezli bağımsız bir demografi uzmanı olan He Yafu, son verilerin doğurganlık oranının 2.1 olan ikame oranının yarısından daha az olduğunu gösterdiğini söyledi. "Bu da her neslin bir önceki neslin yarısından daha az olacağı anlamına geliyor" dedi.
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