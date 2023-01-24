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Dünya Çin'in kuzeyindeki Mohe bölgesi -53 dereceyi gördü
Dünya

Çin'in kuzeyindeki Mohe bölgesi -53 dereceyi gördü

Çin'in kuzeyindeki Heilongjiang bölgesine bağlı Mohe kentinde -54 derece ölçüldü.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 02:05:00 -
Çin'in kuzeyindeki Mohe bölgesi -53 dereceyi gördü

BBC'nin haberine göre, ülkenin kuzeyinde, Rusya ile sınırında yer alan Mohe'de hava sıcaklığı 22 Ocak yerel saatle 07.00'de sıfırın altında 53 derece ölçüldü.

Bu, Mohe'de sıcaklığın sıfırın altında 52,3 derece ölçüldüğü 1969'dan bu yana en soğuk hava olarak kayda geçti.

Çin'in en soğuk bölgesi olarak gösterilen ve ülkenin Kuzey Kutbu olarak anılan Mohe'de kış mevsimi genelde 8 ay sürüyor.

Ülkenin kış turizm merkezlerinden olan Mohe, yıl boyunca turistleri ağırlıyor.

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