Çin'in kararı dünyada şok etkisi meydana getirdi! Yol buldular, gidiyorlar...

Mayıs ayında Pekin, kripto çevrelerinde “büyük madencilik göçü” olarak adlandırılan şeyi başlatarak, Bitcoin madenciliği ve ticaretine ciddi bir baskı yapılması çağrısında bulundu.

Çin uzun zamandır dünyadaki Bitcoin madencilerinin yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyordu. Ancak şimdi Pekin onları bir an önce çıkarmak istiyor.Mayıs ayında hükümet, kripto çevrelerinde “büyük madencilik göçü” olarak adlandırılan olayı başlatarak, Bitcoin madenciliği ve ticaretine ciddi bir baskı yapılması çağrısında bulundu. Bu göç şu anda devam ediyor ve Teksas için bir oyun değiştirici olabilir.

Madencilik, hem yeni paralar yaratan hem de mevcut dijital belirteçlerin tüm işlemlerinin bir günlüğünü tutan enerji yoğun bir süreçtir.

Madenciler için rüya gibi koşullar

Geçen kış günlerce süren elektrik kesintilerine neden olan rezerv eksikliğine rağmen, Teksas genellikle dünyanın en düşük enerji fiyatlarından bazılarına sahip ve yenilenebilir enerji payı zaman içinde büyüyor.2019 itibariyle gücünün yüzde 20′si rüzgardan geliyor. Müşterilerin güç sağlayıcılar arasında seçim yapmalarını sağlayan elektrik şebekesi ve en önemlisi, siyasi liderleri çok kripto yanlısı olarak biliniyor. Bu durumda hoş bir karşılama ve ucuz enerji kaynakları arayan bir madenci için rüya gibi koşullar sağlamış oluyor.

Çarpıcı bir değişim

Daha önce kripto borsası Gemini’de güvenlik mühendisi olan Brandon Arvanaghi, “Önümüzdeki birkaç ay içinde çarpıcı bir değişim göreceksiniz” dedi.

Arvanaghi “Teksas’ta madenciliği teşvik eden Greg Abbott gibi valilerimiz var. Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçek bir endüstri haline gelecek ve bu inanılmaz olacak” ifadesinde bulundu.

Çin’in madencilik hakimiyeti

Madencilik gücünün küresel dağıtım için 2021 verileri henüz mevcut değil. Ancak geçmiş tahminlere göre yüzde 65 ile yüzde 75 arası dünyanın Bitcoin madenciliği Çin’de gerçekleştirildi.

Çoğunlukla dört Çin şehrinde yapıldı. Bu şehirler, Sincan, İç Moğolistan, Sichuan ve Yunnan olarak açıklandı. Sichuan ve Yunnan’ın hidroelektrik gücü, onları yenilenebilir enerji mekanları haline getirirken, Sincan ve İç Moğolistan, Çin’in birçok kömür santraline ev sahipliği yapıyor.