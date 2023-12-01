Çin’in ilk denizaltı veri merkezi çalışmaya başlıyor

He biri bin 300 ton ağırlığında olan üniteler, 30 saniyede dört milyon yüksek çözünürlüklü görüntü işleyebiliyor. Bu güç, bir arada çalışan 60 bin bilgisayarın gücüne eşdeğer. Şimdilik her biri 25 yıllık çalışma ömrüne sahip bu modüllerden yüz kadarının, sürece dahil edilmesi öngörülüyor. Söz konusu veri merkezinin, 2025 yılının ikinci üç aylık dönemi içinde tamamlanması planlanıyor. Uzun dönemde merkezin işlem kapasitesi, belirtildiği üzere, altı milyon bilgisayarın toplam işlem gücüne eşdeğer olacak.

Su altında işleyen veri merkezi fikri, ilk kez 2018 yılında İskoçya sularında iki yıl süren Natick deneysel projesi ile popülarite kazanmıştı. Bu türden su altı veri merkezlerinin pek çok avantajı var. Öncelikle tesisin soğutulması deniz suyuyla otomatik olarak gerçekleştiğinden, soğutulmak için karadaki veri merkezlerinin gerektirdiği devasa tatlı su miktarlarına ihtiyaç duyulmuyor. Ayrıca Çin’de kurulan bu devasa veri merkezinin 100 modülünün işgal edeceği 68 bin metrekarelik alan kullanılmamış olacak.

Öte yandan su altı tesisi, yılda 122 milyon kilovat saat elektrik ve 105 bin ton tatlı su ekonomisi sağlamış olacak. 879 milyon dolarlık bir bütçe gerektiren proje, bulut bilişim uzmanı Beijing Sinnet tarafından işletiliyor. Bu türden başka veri merkezlerinin, Yangtze nehri deltası ve diğer bir nehir deltası bölgelerinde kurulması da düşünülüyor.

(CGTN TÜRK)