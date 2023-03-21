Çin’in ihracatı ilk sıraya yerleştiler! İşte o ürünler

Yeni siparişlerin artığını da belirten Yu, son dönemde özellikle elektrikli araçlar, lityum iyon bataryalar ve güneş pillerine ilginin dikkat çekici olduğu bilgisini verdi. Yılın geri kalan bölümünde de aynı ürün kategorisine ilginin devam etmesinin beklendiğini ifade eden Yu, “Bu veriler önümüzdeki aylarda ticari büyümeyi desteklemeye devam edecek” dedi.

Dış talebin azaltılmasına dönük çabalar ve bazı ülkelerin ödemeleri yavaşlatması gibi güçlükler olduğuna da vurgu yapan Yu, Dünya Ticaret Örgütü’nün 2023 yılı küresel ticaret büyümesi tahminini Ekim 2022’de yüzde 3,4’ten 1’e bire düşürdüğünü anımsatarak “Küresel zorluklar olduğu bir gerçek ancak bu da yeni fırsatlar yaratıyor. Çin, bu süreçte ekonomik büyümesine devam edecek ve dış ticaretini istikrarlı bir şekilde artıracak” dedi.