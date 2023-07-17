Çin’in Hualong One yeni nükleer ünitesi Pakistan'da

Çin tarafından tasarlanmış üçüncü jenerasyon nükleer reaktör olan Hualong One'un aynı zamanda Çin'in Pakistan'a ihraç ettiği yedinci nükleer ünite. CNNC, Pakistan'da şimdiye değin toplam altı ünite içeren iki nükleer enerji tesisi kurmuş bulunduğunu ve bunların yılda 30 milyar kilovat saat temiz elektrik temin ettiğini açıkladı. Bu miktar ise, yılda 24,48 milyon ton karbondioksit salınımının önlenmesi şeklinde ifade edilebilmekte.

C-5 projesinin gerçekleştirilmesi Pakistan'ın enerji güvenliğini güçlendirdiği gibi, bu ülkenin ekonomik kalkınmasının geliştirilmesine katkıda bulunacak ve yerel nüfusun refahını arttırmayı destekliyor. Öte yandan, şantiyenin açılış töreninde Çin ve Pakistan, endüstri zincirinin bütününe ilişkin işbirliğinin güçlendirilmesi ve karşılıklı avantaj ve kazan-kazan türünden ortaklıklar yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.