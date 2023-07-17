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Dünya Çin’in Hualong One yeni nükleer ünitesi Pakistan'da
Dünya

Çin’in Hualong One yeni nükleer ünitesi Pakistan'da

Yeniakit Publisher
2023-07-17 21:02:00 -
Çin’in Hualong One yeni nükleer ünitesi Pakistan'da

China National Nuclear Corporation (CNNC), Çin'in Pakistan'a yeni bir nükleer ünite ihraç ettiğini açıkladı. Buna göre, son olarak, Chashma nükleer santralinin 5 numaralı ünitesinin (C-5) inşaat çalışmalarına başlandı. Bu süreç, Çin ile Pakistan arasında nükleer alandaki işbirliğinin yeni bir aşamasını oluşturuyor.

Çin tarafından tasarlanmış üçüncü jenerasyon nükleer reaktör olan Hualong One'un aynı zamanda Çin'in Pakistan'a ihraç ettiği yedinci nükleer ünite. CNNC, Pakistan'da şimdiye değin toplam altı ünite içeren iki nükleer enerji tesisi kurmuş bulunduğunu ve bunların yılda 30 milyar kilovat saat temiz elektrik temin ettiğini açıkladı. Bu miktar ise, yılda 24,48 milyon ton karbondioksit salınımının önlenmesi şeklinde ifade edilebilmekte.

C-5 projesinin gerçekleştirilmesi Pakistan'ın enerji güvenliğini güçlendirdiği gibi, bu ülkenin ekonomik kalkınmasının geliştirilmesine katkıda bulunacak ve yerel nüfusun refahını arttırmayı destekliyor. Öte yandan, şantiyenin açılış töreninde Çin ve Pakistan, endüstri zincirinin bütününe ilişkin işbirliğinin güçlendirilmesi ve karşılıklı avantaj ve kazan-kazan türünden ortaklıklar yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.

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