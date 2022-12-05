  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Devlet Bahçeli 6'lı masanın aday anketine katıldı! "Tercihim sınıf arkadaşımdan yana"

Mehmetçik öyle bir şey yaptı ki… Yurt odalarına dönen öğrenciler şaşkına döndü

Sıfır araç alacaklar dikkat! Türkiye'de yeni dönem başlıyor

Söz sırası şimdi bilim adamlarında! Uzaydan dönerken yanlarında bakın ne getirdiler

Papa ikinci John Paul ile ilgili mide bulandıran gerçek!

Hristiyan milisler Müslüman sivillere saldırdı: En az 350 ölü!

Gram altın rekor kırdı! 'Tarih resmen tekerrür etti' diyen isim altının ay sonunda göreceği rakamı açıkladı

Topu 90'a takar gibi! Bakan Bozdağ'dan CHP'ye müthiş kapak

Yunan başbakan Meral Akşener taktiği kullandı. Kendi ordusunu dinletti

DİSK asgari ücret teklifini Türkiye'ye duyurdu! Böyle bir rakam ne duyuldu, ne görüldü... Rekor teklif
Dünya Çin'in dünyanın dört bir yanında 100'ün üzerinde "polis merkezi" kurdu! Şok eden iddia!
Dünya

Çin'in dünyanın dört bir yanında 100'ün üzerinde "polis merkezi" kurdu! Şok eden iddia!

Çin'in denizaşırı muhalifleri takip etmek ve baskı altında tutmak için dünya genelinde 100'ün üzerinde yasa dışı ve gizli merkez kurduğu iddia edildi. Çin'in dünyanın dört bir yanında 100'ün üzerinde ''polis merkezi'' kurduğu iddia edildi

Yeniakit Publisher
2022-12-05 20:22:00 - 2022-12-05 20:43:06
Çin'in dünyanın dört bir yanında 100'ün üzerinde "polis merkezi" kurdu! Şok eden iddia!

Anadolu Ajansı haberine göre;

ANKARA (AA) - Çin'in denizaşırı muhalifleri takip etmek ve baskı altında tutmak için dünya genelinde 100'ün üzerinde yasa dışı ve gizli merkez kurduğu iddia edildi.

İspanya merkezli sivil toplum kuruluşu Safeguard Defenders, Çin'in yurt dışındaki takip merkezlerine odaklanan "Devriye ve İkna - 110 Denizaşırı Faaliyet" adlı bir rapor yayımladı

Raporda, eylül ayında bildirilen 54 "Çin Denizaşırı Polis Merkezi"ne ek olarak, 48 karakol daha işletildiği, böylelikle bu rakamın 102'ye çıktığı öne sürüldü.

İddia edilen yeni polis merkezlerinin 11'inin İtalya'da, bazılarının Hırvatistan, Sırbistan ve Romanya'da ve diğer ülkelerde olduğu aktarılan raporda, istasyonların yurt dışında yaşayan 230 bin Çinliyi ülkeye dönmeye ikna ettiği ileri sürüldü.

Raporda, Fransa'nın başkenti Paris'ten, en az bir Çin vatandaşının ülkesine geri dönmesi için ikna edildiği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı diğer ülkelerde muhalifleri takip için "polis merkezi" kurulduğu iddialarını yalanlayarak söz konusu görevlilerin yurt dışındaki vatandaşların evrak işlemlerine yardımcı olduğu savunmasını yapmıştı.

Dünya devi o ülkede: Ambargoyu kendileri deldi! Rusya'dan uranyum alıyorlar
Dünya devi o ülkede: Ambargoyu kendileri deldi! Rusya'dan uranyum alıyorlar

Dünya

Dünya devi o ülkede: Ambargoyu kendileri deldi! Rusya'dan uranyum alıyorlar

 

Brent petrol fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Araç sahiplerine müjde var mı? Petrolün varil fiyatı 86.16 dolar: 5 Aralık 2022 petrol fiyatları
Brent petrol fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Araç sahiplerine müjde var mı? Petrolün varil fiyatı 86.16 dolar: 5 Aralık 2022 petrol fiyatları

Ekonomi

Brent petrol fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Araç sahiplerine müjde var mı? Petrolün varil fiyatı 86.16 dolar: 5 Aralık 2022 petrol fiyatları

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23