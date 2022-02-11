  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin’in dolarizasyona karşı hamlesi sonuç vermeye başladı
Dünya

Çin’in dolarizasyona karşı hamlesi sonuç vermeye başladı

Çin Halk Bankası tarafından açıklanan verilere göre; ülkede yuan cinsinden krediler, ocak ayında beklentileri aşarak 3.98 trilyon yuana (yaklaşık 625,8 milyar dolar) oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 15:20:00 -
Çin’in dolarizasyona karşı hamlesi sonuç vermeye başladı

Yeni Akit  Ankara

Çin Halk Bankası tarafından açıklanan verilere göre; ülkede yuan cinsinden krediler, ocak ayında beklentileri aşarak 3.98 trilyon yuana (yaklaşık 625,8 milyar dolar) ulaştı. Çin Halk Bankası’na göre, yaklaşık 3,7 trilyon yuanlık piyasa tahmininden daha yüksek olan veriler, geçen yılın aynı dönemine göre de 394,4 milyar yuanlık bir artışa işaret ediyor.

Dolaşımdaki nakit ve tüm mevduatları kapsayan geniş bir para arzı ölçüsü olan M2 ise geçen ayın sonunda yıllık yüzde 9.8 artışla 243.1 trilyon yuana yükseldi. Bu oran, aralık sonunda görülen rakamdan 0,8 puan, Ocak 2021’den ise 0,4 puan daha yüksek.

Çin Merkez Bankası faizleri 10 baz puan indirmişti

Reel ekonominin finansal sistemden aldığı fonların bir ölçüsü olan sosyal finansmanın toplamı ise ocak ayında 6.17 trilyon yuan oldu. Reel ekonomiye verilen yuan cinsinden krediler 4,2 trilyon yuan artarak aylık rekor seviyeye ulaştı. Geçen ay Merkez Bankası, ülkenin işletmeler için borç verme maliyetlerini düşürme ve ekonomik büyümeyi daha da destekleme çabaları arasında orta vadeli borç verme kredileri ve ters repo faiz oranlarını 10 baz puan indirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay