Çin’in dış finansal varlığı 9.3 trilyon doları aştı!

Çin’in dış finansal varlığının haziran sonu itibarıyla 9 trilyon 367 milyar doları bulduğu açıklandı. Çin Devlet Döviz İdaresi tarafından verilen bilgilere göre, haziran sonu itibarıyla Çin’in dış finansal varlığı, 9 trilyon 367 milyar doları bulurken, Çin’in dış borcu ise 2 trilyon 433 milyar 800 milyon dolar oldu.