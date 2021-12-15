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Dünya Çin'in dev radyo teleskobu, bilinen en geniş radyo dalga patlamaları dizisini tespit etti
Dünya

Çin'in dev radyo teleskobu, bilinen en geniş radyo dalga patlamaları dizisini tespit etti

Çin'in Beşyüz Metre Aralıklı Küre Teleskobu'nun (FAST) bugüne dek kaydedilen en geniş hızlı radyo dalga patlamaları (FRB) dizisini tespit ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 20:37:00 - 2021-12-15 20:39:17
Çin'in dev radyo teleskobu, bilinen en geniş radyo dalga patlamaları dizisini tespit etti

Şinhua ajansının haberine göre, teleskoptan sorumlu baş bilim insanı Li Di, tekrar eden tek kaynaktan 1652 bağımsız patlamanın kayda alındığını belirtti.

Li, gözlem sonuçları "Nature" dergisinde yayımlanan patlamanın, bilinen en geniş hızlı radyo dalga patlamaları dizisi olduğunu vurguladı.

Araştırmacılar bulguların derin uzaydan gelen gizemli sinyallerin kaynağının çözülmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor.

- Radyo dalgalarını tespit için kullanılıyor

2016'da inşa edilen FAST, 500 metre çapındaki çanağıyla, ABD Porto Riko'da 300 metre çapındaki Arecibo Teleskobu'nu geride bırakarak "dünyanın en büyük radyo teleskobu" olmuştu.

Radyo teleskopları, yıldızlar, galaksiler ve kara deliklerden yayılan radyo dalgalarını tespit etmek için kullanılıyor.

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