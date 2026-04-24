Çin’in deniz altı kablo hamlesi

Okyanusların zifiri karanlığında, kıtalararası veri akışını sağlayan devasa bir ağ sessizce çalışıyor. Küresel finans trafiğinin neredeyse tamamını omuzlayan ve toplam uzunluğu 1,2 milyon kilometreyi bulan fiber optik kablo hattı, modern dünyanın en stratejik sinir sistemi olarak kabul ediliyor.

Uzaydan internet sağlayan uydular her ne kadar popüler olsa da dijital trafiğin %99'u halen deniz tabanından akıyor.

İşte bu kritik altyapı, geçtiğimiz günlerde Çin'in duyurduğu teknolojik bir hamleyle jeopolitik tartışmaların odağına yerleşti. Çinli araştırmacılar, deniz seviyesinin 3 bin 500 metre altında kablolara müdahale edebilen yeni bir cihazı başarıyla test etti.

Bu gelişme, teknik bir başarının ötesinde küresel bir güç gösterisi anlamını taşıyor. Birleşmiş Milletler verileri, daha önce bu alandaki rekorun 3 bin metre ile Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait olduğunu gösteriyordu. Çin'in ulaştığı 3 bin 500 metrelik operasyon derinliği, okyanus tabanını adeta yeni bir "soğuk savaş" cephesine dönüştürdü. Özellikle ABD ve Çin arasındaki teknolojik rekabet kızışırken, okyanusun derinliklerinde her an bir sabotaj veya müdahale yaşanabileceği endişesi ekonomi çevrelerini de sarmış durumda.

HAVACILIK TEKNOLOJİSİ OKYANUS TABANINDA

Çin'in geliştirdiği cihaz, gücünü havacılık sektöründe kullanılan "elektro-hidrostatik aktüatör" (EHA) sisteminden alıyor. Klasik hidrolik sistemlerin hantal yapısını kompakt bir tasarımla değiştiren bu teknoloji, aşırı basınçlı ortamlarda arıza riskini minimize ediyor.

11 Nisan'da gerçekleşen testlerde Haiyang Dizhi 2 gemisinden indirilen bu sistem, okyanus tabanında çevik bir hareket kabiliyeti sergiledi. Cihazın en dikkat çekici parçalarından biri de dakikada 1.600 devir yapan elmas kaplı kesme diski. Bu disk, çelik halatları tereyağı gibi keserken deniz tabanındaki kumu bile havalandırmayacak kadar hassas bir çalışma prensibine sahip.

Resmi açıklamalara göre bu icat, sadece deniz altındaki petrol ve doğal gaz boru hatlarının onarımı için geliştirildi. Çinli bilim insanları, bu adımı "Mavi Ekonomi"yi güçlendirecek ticari bir başarı olarak tanımlıyor. Ancak dijital dünyanın ana damarlarına bu kadar derinlerde ve gizlilikle müdahale edebilme yeteneği, küresel veri güvenliğinin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.