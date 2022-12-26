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Dünya Çin’in C919 uçağı ilk kez 100 saatlik uçuş yapacak
Dünya

Çin’in C919 uçağı ilk kez 100 saatlik uçuş yapacak

China Eastern Airlines, Çin’in yerli C919 uçağının ilk 100 saatlik doğrulama uçuşuna yarın başlanacağını bildirdi. Yeni bir model olan C919’un, Çin Sivil Havacılık İdaresi’nden onay aldıktan sonra, boş şekilde 100 saatlik doğrulama test uçuşu gerçekleştirmesi gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 18:22:00 -
Çin’in C919 uçağı ilk kez 100 saatlik uçuş yapacak

Uçuş esnasında, uçağın işleyiş güvenliği, bakım emniyeti ve farklı operasyonel destek becerileri test edilecek. China Eastern, ilk C919 uçağıyla 2023 yılının ilkbahar aylarında ticari amaçlı yolcu taşımacılığına başlamayı planlıyor. Şirket, ilk sipariş kapsamındaki diğer dört C919’u da önümüzdeki iki yıl içinde teslim alacak.

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