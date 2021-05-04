Çin'in balistik füze menzili ABD anakarasını hedef alabilecek

Çin Silahlı Kuvvetleri caydırıcılık kabiliyetlerini denizaltı platformlarından fırlatılabilen balistik füzelerle artırma yolunda çalışmalarda bulunuyor. Çin nükleer denizaltısı Type 094A’nın kullanabileceği balistik füzelerle 10 bin kilometre uzaklıktaki hedeflere saldırı gerçekleştirebileceğine dikkat çekiliyor.

EurAsian Times sitesinde yer alan haberde, Çin’in yeni nükleer denizaltısının taşıyabileceği balistik füzelerle Amerika Birleşik Devletleri anakarasını hedef alabileceğini belirten rapora yer verildi.

Geçen günlerde sergilenen yeni nükleer denizaltı, Julang (JL-3) denizaltıdan atılan balistik füzelerle donatılmış durumda.

Type 094’e yapılan çeşitli iyileştirmeler sonucu denizaltının yükseltilmiş versiyonu olarak ortaya çıkan Type 094A, yalnızca ABD’nin kuzeydoğu bölgesini vurma kapasitesine sahip JL-2 füzelerinin yerine daha güçlü JL-3 füzelerini taşıyabiliyor. Ek olarak füze şu an tüm Amerika kıtasını menzili içerisine alabiliyor.

Çin’in halihazırda, her biri 16 JL-3 füzesi taşıyabilen altı adet Type 094 ve Type 094A denizaltısı bulunuyor.