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Dünya Çin’in Afrika’ya gönderdiği aşı sayısı 180 milyonu geçti
Dünya

Çin’in Afrika’ya gönderdiği aşı sayısı 180 milyonu geçti

Çin’in gönderdiği 1 milyon doz Kovid-19 aşısı kısa süre önce Mozambik Cumhuriyeti’ne ulaştı. Çin’in salgının başından bu yana 53 Afrika ülkesi ve Afrika Birliği Komisyonu’na toplam 180 milyon dozun üzerinde aşı sağladığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 16:11:00 -
Çin’in Afrika’ya gönderdiği aşı sayısı 180 milyonu geçti

Yeni Akit  Ankara

Afrika kıtası, dünyada Kovid-19 salgınından en çok etkilenen bölgeler arasında yer alıyor. Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın verdiği bilgide, Çin’in Çin-Afrika İşbirliği Forumu 8. Bakanlar Toplantısı esnasında kıta ülkelerine ilave 1 milyar doz aşı sağlayacağı, bunun 600 milyon dozluk kısmının ücretsiz olacağı belirtildi.

Çin’in toplantının bitiminden bu yana Cibuti, Somali, Kamerun, Gambiya, Uganda ve Nijer’e yeni parti aşı yardımında bulunduğu aktarıldı.

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