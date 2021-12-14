Çin’in Afrika’ya gönderdiği aşı sayısı 180 milyonu geçti
Çin’in gönderdiği 1 milyon doz Kovid-19 aşısı kısa süre önce Mozambik Cumhuriyeti’ne ulaştı. Çin’in salgının başından bu yana 53 Afrika ülkesi ve Afrika Birliği Komisyonu’na toplam 180 milyon dozun üzerinde aşı sağladığı bildirildi.
Yeni Akit Ankara
Afrika kıtası, dünyada Kovid-19 salgınından en çok etkilenen bölgeler arasında yer alıyor. Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın verdiği bilgide, Çin’in Çin-Afrika İşbirliği Forumu 8. Bakanlar Toplantısı esnasında kıta ülkelerine ilave 1 milyar doz aşı sağlayacağı, bunun 600 milyon dozluk kısmının ücretsiz olacağı belirtildi.
Çin’in toplantının bitiminden bu yana Cibuti, Somali, Kamerun, Gambiya, Uganda ve Nijer’e yeni parti aşı yardımında bulunduğu aktarıldı.