Çin'in 5 Covid-19 aşısı üçüncü faz klinik test aşamasında

Yeni Akit Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, dün düzenlenen günlük basın toplantısında, Çin'in şu anda Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Pakistan ve Peru dahil birkaç ülkede üçüncü faz klinik denemeleri yapılan beş Covid-19 aşısının bulunduğunu, birinci ve ikinci fazdaki aşı denemelerinin de hızlandırıldığını söyledi. Zhao Lijian, Çin'in ilgili ülkelerdeki aşı geliştirme çalışmalarının yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü, Küresel Aşı İttifakı ve Salgınlara Hazırlıkta İnovasyon Koalisyonu (CEPI) gibi uluslararası kuruluşlarla da yakın iletişim ve işbirliği halinde olduğunu belirtti.

Çok merkezli klinik deneyler devam ediyor

Sözcü Zhao, Çin'in, gelişmekte olan ülkelerde Covid-19 aşısına erişimin sağlanmasına katkıda bulunmayı beklediğini dile getirdi. Zhao Lijian, "Çin, Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel işbirliğini hızlandırarak salgını önleyici yeni araçların üretimi ve adil dağıtımı önerisine destek vermiş ve 'Dayanışma Planı' çerçevesinde uluslararası çok merkezli klinik deneylere katılmıştır. Çin ayrıca COVAX olarak bilinen küresel aşı programına da iştirak etmiştir. Çin Covid-19 aşısının, araştırma ve geliştirme çalışmaları tamamlandıktan sonra COVAX'ın satın alma listesine en kısa sürede dahil edilmesini arzulamaktadır." ifadelerini kullandı.