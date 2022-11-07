Çin’in 10 aylık dış ticareti 4.8 trilyon dolara ulaştı
Çin Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre, 2022 yılının ilk 10 ayında ülkenin dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.5 oranında artarak 34 trilyon 620 milyar yuana (yaklaşık 4 trilyon 820 milyar dolar) ulaştı.
Yeni Akit Ankara
Çin Uluslar arası Radyosu’nun haberine göre, Çin’in yılın ilk 10 ayında ihracat hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında artarak 19 trilyon 710 milyar yuanı, ithalat hacmi ise yüzde 5.2 oranında artarak 14 trilyon 910 milyar yuanı buldu.
Ülkedeki mekanik ve elektronik ürünlerin ihracatı yüzde 9.6 oranında artarak 11 trilyon 250 milyar yuana ulaşırken elektrikli araçların ihracatı yüzde 116.2, lityum pillerin ihracatı yüzde 87.1, güneş pillerinin ihracatı ise yüzde 78.6 oranında arttı.