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Çin’i vuran Lekima tayfununda ölü sayısı artıyor

Çin’in güneydoğusunu vuran Lekima tayfunu sonucu en az 30 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

11 Ağustos 2019 Pazar 13:20
Çin’i vuran Lekima tayfununda ölü sayısı artıyor

Çin’in güneydoğusunu vuran Lekima tayfunu sonucu en az 30 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.


Çin’in güneydoğusunu vuran Lekima tayfununda ölü sayısı artıyor. Felaket sonucu ölü sayısının 30’a yükseldiği, 18 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Ölümlerin çoğunun Wenzhou şehrindeki Yongjia bölgesinde meydana gelen toprak kaymaları sonucu yaşandığı belirtildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürürken sel altında kalan Çin’in güneydoğusu havadan görüntülendi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 13:20
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