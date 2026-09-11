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Aktüel Çini desenli 6 TOGG Kütahya'da kortej yaptı Zafer Meydanı'nda gün boyu sergilendi
Aktüel

Çini desenli 6 TOGG Kütahya'da kortej yaptı Zafer Meydanı'nda gün boyu sergilendi

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Çini desenli 6 TOGG Kütahya'da kortej yaptı Zafer Meydanı'nda gün boyu sergilendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yaşayan Miras Şöleni'nde geleneksel motiflerle süslenen araçları gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kütahya'da düzenlediği Yaşayan Miras Şöleni kapsamında, üzerine kentin geleneksel çini motifleri işlenen 6 TOGG kent merkezinde kortej halinde tur atarak vatandaşları selamladı.

Kütahya'nın köklü kültürel değerleri arasında yer alan ve kentin simgelerinden biri sayılan çini sanatı, şölende Türkiye'nin yerli ve milli otomobiliyle bir araya getirildi. Çini desenleriyle farklı bir görünüme kavuşan araçlar caddelerde ilerlerken, güzergâhtaki vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti. Bazıları araçların geçişini çocuklarıyla birlikte izledi.

Geleneksel sanatla modern otomobilin buluşması Kütahyalılardan olumlu karşılık buldu. Kent sakinleri, yüzyıllardır yaşatılan çini sanatının modern bir araç üzerinde sergilenmesini dikkat çekici bulduklarını belirterek çini desenlerinin TOGG'lara farklı bir estetik kattığını ifade etti.

Çini desenli TOGG'lar Zafer Meydanı'nda sergilendi

Kent merkezindeki turun ardından araçlar Kütahya Zafer Meydanı'na getirildi. Vatandaşların beğenisine sunulan TOGG'lar gün boyunca yoğun ilgi gördü. Meydana gelenler çini desenlerini yakından inceledi, araçların önünde ve yanında fotoğraf çektirdi.

Etkinlikle, çini sanatının yalnızca geçmişten günümüze aktarılan bir el sanatı olmadığı, aynı zamanda modern tasarımda ve yaşamın farklı alanlarında da kullanılabileceği ortaya konuldu. Yaşayan Miras Şöleni'nde Kütahya'nın kültürel değerlerinin kent sakinlerine ve ziyaretçilere farklı etkinliklerle tanıtılması amaçlandı.

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