Ciner’in adamı “Portakal’ı soydu!” “Sen hangi sıfatla…”

BloombergHT ve HaberTürk ortak yayınında Ciner Medya Grup Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları gündem oldu.

Gerçekleştirilen yayınla ilgili Fatih Portakal bir paylaşım yaptı ve Çakır'a "Soru sor be korkak insan!" dedi. Bunun üzerine Çakır'dan sert bir cevap geldi.

Portakal'a ateş püsküren Fevzi Çakır ise şu sözleri kullandı:

"Sen hangi sıfatla bana gazetecilik dersi vereceksin inan merak ediyorum? Foyası çoktan ortaya çıkmış, boyası dökülmüş, oportünist bir aparatsın. İnan bana bu popülist gazetecimsi davranışlarının artık hiçbir karşılığı yok.

İlgili yayını izlemeyenler için yayında sorduğum soru Sayın Mehmet Şimşek’in birden fazla maaş alıp almadığıydı. Herkesin bildiği gerçeği Sayın Bakan yayında nezaketle belirtti. Sayın Mehmet Şimşek bakan olmadan önce İngiltere’de on binlerce pound maaş alan, yıllık geliri milyonlarca pound olan bir özel sektör tepe yöneticisiydi. Bu maaşları bırakarak gelip de o maaşların belki de otuzda biri seviyesindeki maaşla bakanlık yapmasından samimiyetle ve gururla bahsetti.

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Yani bahsettiği şey; bu anlamda fedakârlık ve bir hakikatin ifadesiydi. Bu gerçek karşısında ne diyecekti bir gazeteci? Esasen seni ve “gerçek gazetecileri” birbirinden ayıran bu mevzudan sana iş çıkmaz. Son olarak; gerçek gazetecilerden, meslektaşlarımdan ve izleyicilerimizden gelen ve gelecek tüm eleştirilere her daim itibar eder; değerli ve yol gösterici olarak kabul ederiz."