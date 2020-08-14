Çin'e çağrı yaptılar: Hızlandırın

Hindistan, haziran ayında 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmanın yaşandığı sınır bölgelerindeki Çin askerlerinin çekilmesinin hızlandırılması için çağrıda bulundu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anurag Srivastava, iki ülke arasındaki sınır müzakerelerine ilişkin değerlendirmeler yaptığı çevirim içi basın toplantısında, taraflar arasında yapılan görüşmelerden sonra bazı gelişmelerin yaşandığını, sürecin mümkün olan en kısa sürede bitmesini arzu ettiklerini fakat bunu başarmanın her iki tarafın da mutabık kalacağı adımların atılması ile mümkün olacağını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü, Hindistan'ın Pekin yönetiminin askeri varlığın tamamen geri çekilmesi ve sınır bölgelerinde barışın ve sükunetin tekrar tesis edilmesi amacı doğrultusunda samimiyetle çalışmasını beklediğini söyledi.

Bölgede gerilim nasıl yükseldi?

Çin askerlerinin mayıs ayı başında üç noktadan Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlayan süreçte 15 Haziran 2020 tarihinde çatışma yaşandı. Çatışmada 20 Hint askeri yaşamını yitirdi.

Yaşanan gerilimin barışçıl şekilde düzeltilmesi için video konferans yöntemiyle yapılan görüşmelerde mutabakata varılmıştı.

Vadiden çekildiler

Böylelikle 10 Temmuz tarihinde, Çin'in Yeni Delhi Büyükelçisi Sun Veidong, Çin askerlerinin Galvan Vadisi'nden çekildiğini duyurmuştu.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, taraflar arasında egemenlik tartışmalarına sebebiyet veriyor.

Çin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Hindistan ise Aksai Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini ileri sürüyor.

2017'de yükseldi

Uzun senelerden beri devam eden görüşmelere rağmen taraflarca egemenlik ihtilafları çözülemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017 senesinde Çin'in bölgedeki sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine yükselmişti.