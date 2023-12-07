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Yerel Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer hayatını kaybetti!
Yerel

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
2023-12-07 19:59:00 - 2023-12-07 20:02:26
Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer hayatını kaybetti!

2022 yılında karaciğer nakli yapılan ve kontrol için gittiği hastanede ağırlaşan Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yıl karaciğeri iflas eden ve yapılan nakil ile hayata tutunan Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'den acı haber geldi.

Nakil sonrası kontrol için Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi’ne giden Başkan Dinçer'e nakile bağlı göbek fıtığı teşhisi kondu.

Ameliyatta hayatını kaybetti

Tekrar ameliyata alınan Dinçer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Nakilden sonra 22 ay dayanabilen Başkan Dinçer'in ani ölümü ailesi ve Çinelileri yasa boğdu.

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