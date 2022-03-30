Çin’den yenilenebilir enerji hamlesi

Çin Ulusal Enerji İdaresi 2022 için enerji geliştirme konusunda bir kılavuz yayınlayarak yıllık enerji hedefleri belirledi. Enerji arzını güvence altına alma ve enerji verimliliğini artırma hedeflerinin ortaya konulduğu kılavuza göre, bu yıl 4 milyar 410 milyon ton standart kömür ve 200 milyon ton ham petrol üretilecek.

Kılavuzda, yıllık doğal gaz üretiminin 214 milyar metreküpe ulaşmasının beklendiği bildirildi. Geçen yıl ülkenin toplam doğal gaz üretimi önceki yıla göre yüzde 8,2 artarak 205 milyar 300 milyon metreküp olarak kayda geçti. Enerji tüketiminde fosil olmayan yakıtların payının yaklaşık yüzde 17,3’e çıkarılacağı ve ülkenin kömüre olan bağımlılığının istikrarlı bir şekilde düşürüleceği hedefleri ileri sürüldü. Bunun yanı sıra ülkede rüzgar enerjisi ve fotovoltaik enerji üretiminin, toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 12,2’sini oluşturması bekleniyor.