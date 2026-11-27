Çin'den uzaya yeni gözlem uydusu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Çin, uzaktan algılama kapasitesine sahip "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydusunu yörüngeye fırlattı.
Xinhua'nın haberine göre, Yaogan 50-04 uydusu, Long March 6 roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydu planlanan yörünge konumuna yerleşirken, bu fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 682. taşıma görevi oldu.
Uzaktan algılama özelliğine sahip uydular, kadastro, hasat tahmini ve afet önleme ile yardım çalışmalarında kullanılacak.
Çincede "Yaogan", "uzaktan algılama" anlamına geliyor.
Ekonomi
Bakan Kacır: Yüzde 50 hibe desteği sunacağız! Teknoloji şirketlerine ‘İnsansı robot’ çağrısı