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Çin'den Uygur Türklerini bitirecek hamle

Çin’in Uygur Türklerine yönelik ırkçı uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Pekin yönetiminin başlattığı “Eşleştir Aile Ol” programıyla Uygurluların kimliklerinin elinden alınması hedefleniyor.

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:18
Çin'den Uygur Türklerini bitirecek hamle

Çin’in Uygurlara yönelik başlattığı “Eşleştir Aile Ol” programı Uygur Müslümanları arasında büyük bir insanlık dramına neden oluyor. Zira Çinlilerin Uygur ailesinde, onların bir ferdi gibi yaşaması için yerleştirildiği programla asimilasyon hedefleniyor.

Pekin yönetimi, aşırılıkla itham ettiği Uygurluları kontrol altına almak için “Eşleştir Aile Ol” ismiyle bir program başlattı. Uygur ailelerinin evlerine getirilen Çinlilerin, evin bir ferdi gibi oldukları programla Uygur Müslümanlarının tamamen asimile edilmesi ve Doğu Türkistanlı ailelerin temel değerlerinden olan aile kurumunun yok edilmesi hedefleniyor.

İngiltere'nin Newcastle Üniversitesinde etnografi uzmanı olan Joanne Smith Finley, “Çin, Uygurların kimliklerini koruyabildikleri son alanı da ellerinden alıyor” diyor.

Uygurlar için ibadet etmek büyük zorluk

Doğu Türkistan’ın Urumçi kentinde yaşayan 23 yaşındaki Abdülahir Yunus, “Onlar dua edemezler” dedi. “Evde dua etmek, hatta bir Kuran olmak bile bütün aileyi tehlikeye atabilir.” ifadelerini kullandı.

Yunus, “Amaçları Uygurları asimile etmektir” diyor. “Çinliler, onlar gibi yemek yememizi, onlar gibi uyumamızı ve onlar gibi giyinmemizi istiyorlar.” diye de ekliyor.

Yunus'un ailesi ve ağabeyinin gözaltına alınmasından sonra sadece Yunus'un kayınbiraderi ve beş yaşındaki erkek kardeşi evde kaldı. 2018'in başlarında, Çin devletinin gönderdiği bir Çinli, tam zamanlı olarak onlarla kalmaya başladı.

Uygurlar 'aile ol' uygulamasından çok rahatsız

“Aile Ol” eşleşmelerinin tamamını Çinliler oluşturmuyor. Gu Li adlı bir Uygurlu, düzenli olarak Uygurlulara ait evlere gittiğini ve üç ila beş gün misafir olarak kaldığını belirtiyor.

Pekin yönetimine bağlı yetkililer “Eşleştir Aile Ol” programının azınlık olarak tanımladıkları Uygurların yoksulluktan kurtulmaları amacıyla yaptıklarını söylüyor. Yetkililer misafir olarak gidilen evlere pirinç ve yağ paketlerinin gönderildiğini de sözlerine ekliyor.

Uygurlar, kadın akrabaları ve çocukları ile aynı çatı altında yaşayan erkek ziyaretçilerin olduğunu düşündüklerinde tahammüllerinin kalmadığını belirtiyorlar. Özellikle inançlarına aykırı bir uygulama olan yabancı erkeklerin evlerinde kalmasını “iğrenç” olarak tanımlıyorlar.

Çin’in uyguladığı program, temel insan haklarından kabul edilen özel mülkün ve yaşamın dokunulmazlığına büyük bir saldırı olarak nitelendiriliyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 13:18
  1. Çin
  2. Uygur Türkleri

YORUM YAZ

  • şenay doğanşenay doğan17 dk önce
    7 AYETİ KERİME aslolan allahın ne dediğidir görelim mevlam neyler allaha emanet olun
  • memet Çepnimemet Çepni21 dk önce
    Allah belanı versin çinnn gün gelir seninde suyun kaynar senide yazdık tarihe pisliklerinle o ah birgün mutlaka çıkacak
  • hakan tekinhakan tekin22 dk önce
    Bütün türk dünyası buna bu olaylara tepki göstermelidir ama ne yazık ki hiç kimseden ses çıkmıyor bu çin çok büyük tehlike içinde bi sürü etnik grup var inşaallah içten yıkılır da bela olmaktan kurtulur dünya böcek sürüleri Rabbim tez zamanda bu zalimlerin belasını ver
  • SORUMLUDURSORUMLUDUR24 dk önce
    İSLAM BİRLİĞİNİN PEŞİNDEN DEĞİLDE HRİSTİYAN AB NİN PEŞİNDEN GİDEN BÜTÜN MÜSLÜMANLARBUNDAN SORUMLUDUR. YAZIK YAZIK Kİ NE YAZIK. KİMSENİN UMURUNDA DEĞİL BANA DOKUNMAYAN YILAN YAŞASIN MODUNDAYIZ. RABBİM HEPİMİZİ ISLAH ETSİN.
  • Ay YildizAy Yildiz32 dk önce
    Allahim Uygur kardeslerimize sahip cikamadik, elimizden bisey gelmiyor sen onlari yalniz brakma.
  • anadolu kurduanadolu kurdu37 dk önce
    rabbim bu facir kafir topluluk çinlilerin zevalini çabuklaştır.
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