Çin’den Ukrayna’daki nükleer tesisleri için harekat

Toplantı hakkında bilgi veren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning de Çin’in öteden beri nükleer güvenlik sorununa büyük önem verdiğini ve bu alandaki uluslararası iş birliğine aktif şekilde katıldığını hatırlattı ve sözlerine şöyle devam etti: “Kısa süre önce, Ukrayna kriziyle ilgili olarak yayımladığımız tutum belgesinde de açık bir dille barışçıl nükleer tesislere yönelik silahlı saldırılara karşı çıktığımız ve UAEA’nın bu konuda yapıcı rol oynamasını desteklediğimizi ifade ettik.”

Sözcü Mao, bağışın UAEA’nın Ukrayna’daki nükleer tesislerin güvenliği için harcadığı çabalara bir destek olduğunu dile getirerek Çin’in uluslararası toplumla birlikte adaletli, iş birliği ve ortak kazanca dayalı uluslararası nükleer güvenlik sisteminin tesisini sağlamada kararlı olduğunu vurguladı.