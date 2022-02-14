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Dünya Çin'den Ukrayna açıklaması!
Dünya

Çin'den Ukrayna açıklaması!

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin bugün yaptığı açıklamada, Çin’in Kiev Büyükelçiliği’nin normal şekilde çalıştığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 17:11:00 -
Çin'den Ukrayna açıklaması!

ABD ve Avrupalı müttefikler Ukrayna’daki büyükelçilik personelini ya tahliye etti ya da sayısını azalttı. Ayrıca, olası bir Rus işgali endişesiyle Ukrayna’da bulunan vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etme çağrısında bulundu ve Ukrayna’ya seyahat etmekten kaçınılması tavsiye edildi.

Batı’nın bu tutumunun aksine Çin’in Kiev Büyükelçiliği’nin normal şekilde çalıştığını söyleyen Wenbin, büyükelçiliğin vatandaşlar için koruma sağlayacağını belirterek, sahadaki durumun yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Rusya, Ukrayna’yı işgal edeceği iddialarını reddederken, Batı’yı ‘histerik’ davranmakla suçluyor.

Rusya’nın, Ukrayna'yı her an işgal edebileceğini açıklayan ABD, NATO topraklarının ‘her karışını’ savunma taahhüdünü yineledi.

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