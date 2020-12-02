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Ekonomi Çin'den Türkiye hamlesi! Dev yatırımla geliyorlar
Ekonomi

Çin'den Türkiye hamlesi! Dev yatırımla geliyorlar

Çin, Türkiye'ye yatırım yapmak için harekete geçiyor. Asya ülkesi yakın zamanda Türkiye'den dev bir arazi alacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 10:23:00 -
Çin'den Türkiye hamlesi! Dev yatırımla geliyorlar

Türkiye'yi Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya dönük üretim üssü olarak konumlandıran Çin, ülkede arazi avına çıktı. 160 fabrikanın faaliyet gösterdiği, 5 hektar büyüklüğünde araziye sahip Gebze Organize Sanayi Bölgesi (OSB) büyüklüğünde dev bir arazi almak için kolları sıvayan Çinliler, resmî kanallardan başvuruda bulundu.

1200 Çinli firma var

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, "Çinli firmalar Türkiye'den sadece kendilerine ayrılmış şekilde, Gebze OSB kadar büyük bir alanı istediler" dedi. Kolbaşı, Çinli şirketlerin istediği OSB alanı için devletin şu ana kadar yanıt vermediğini ancak bu talebin farklı OSB'lere dağıtılmasına dönük bir stratejinin uygulandığını belirtti.

İlgi giderek artıyor

Çinli firmaların Türkiye'ye ilgisinin giderek arttığını söyleyen Kolbaşı, bu şirketlerin serbest bölgelere getirdikleri malları sattıklarını, burada üretim de yaptıklarını anlattı. Kolbaşı, "Türkiye'de 63 ülkeden 75 bin yabancı şirket var. Bunun bin 200 adedi Çinli. Çin'in yatırımları 4 milyar dolara çıkacak" dedi.

Serbest bölgeye geliyor

Avrupa'ya ürün satmak için Türkiye'nin yakınlığını kullanmak isteyen Çinli firmalar son yıllarda serbest bölgelerden de yer almaya başladı. Demiriş Gümrük Müşavirliği Genel Müdürü Mehmet Ali Ünlü, elektrikli otomobillerin yedek parçalarıyla ilgili çok sayıda Çinli firmanın Türkiye'den Avrupa'ya ürün satmaya başladığını söyledi. Ünlü, "Çok sayıda Çinli firmanın mal satmak için serbest bölgelere geldiğini, bu firmaların uzun vadede ise yatırım yapmayı düşündüklerini duyuyoruz" şeklinde konuştu.

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