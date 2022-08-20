Çin'den Türkiye adımı! Tam 5 milyar dolar...

Yaklaşık 5 milyar dolarlık pazarı temsil eden promosyon sektörüne Çin'den yatırımcı gelmeye başladı. Dünya promosyon pazarını elinde tutan Çinliler, Türkiye'nin 'hızlı teslimat' avantajını görünce yatırım yapma kararı aldı. PROMOTÜRK Başkanı Mehmet Yücetürk, '10'un üzerinde Çinli geldi.' açıklamasında bulundu.

Elektronik aksesuarlardan kaleme, şapkadan cüzdana yaklaşık 5 milyar dolarlık bir pazarı temsil eden promosyon sektörüne Çin'den peş peşe yatırımcı gelmeye başladı. Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yücetürk, Türkiye'nin 'hızlı teslimat' avantajını gören Çinliler'in ortaklık yaparak üretime başladığını söyledi. Yücetürk "Bazıları üyelerimizle ortaklık kurdu. Onlar da Avrupa ile mesafeyi Türkiye'de üretimle aşmayı planlıyor. Bu şekilde 10'un üzerinde Çinli yatırımcı geldi" ifadelerini kullandı.

500 milyon dolarlık hedef

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Yücetürk, "Coğrafi konumumuz ve lojistik imkânlarımızın değeri pandemide ortaya çıktı. Ulaşım ağları ile yabancı satın almacılar için büyük rahatlık sunuyoruz. Üretim kapasitemiz de fena değil. İşçilik kalitemiz ve 'erken teslim' imkânı bize büyük avantaj sağlıyor" dedi. Şu anda 350 üyeleri olduğunu belirten Yücetürk, "Sektörün yıllık ihracatı 250-300 milyon dolar arasında. Hedefimiz, 500 milyon doları yakalamak" diye konuştu. Türkiye promosyon pazarının bir dönem yüzde 80 ithal olduğunu da hatırlatan Yücetürk "Bu oran hızla düşüyor. İthalat da genellikle Çin'den yapılırdı. Şimdi Avrupa da ABD de Türkiye'den tedarike yöneliyor. Biz de bu fırsatı değerlendirmek için çalışıyoruz" diye konuştu. Kendi şirketinin 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yaptığını da belirten Yücetürk, ikinci fabrikayı Adıyaman'a 50 milyon lira yatırımla kurduklarını söyledi. Yücetürk, bu fabrikanın alanında Ortadoğu ve Balkanlar'ın en büyük tesisi olduğuna da dikkat çekti.

Fuar Eylül sonunda

Yücetürk, sektörün sivil toplum örgütü olarak önce kendi fuar şirketlerini de kurduklarını belirterek, "Artık fuarı kendimiz düzenleyeceğiz. Önceden Promosyon Show ve Promotürk fuarlarımız vardı. Sky Fuarcılık'tan diğer fuarı satın aldık ve ikisini birleştirdik. 28 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde 120 firmamızın katılımı ile Promosyon Show İstanbul fuarımızı yapacağız" dedi.

Promotürk Başkanı Yücetürk, Türkiye'nin en büyük şapka üreticilerinden. Yücetürk'ün üretime başlaması ise ilginç bir sürecin sonunda olmuş. Kardeşiyle internet kafe açan Yücetürk, bu işten umduğunu bulamayınca bilgisayarları satışa çıkarmış. Bir şapka üreticisi talip olmuş ancak kriz nedeniyle karşılığında nakit yerine şapka vermiş. Aldığı şapkalarla küçük bir dükkan açarak bu işin ticaretine başlayan Yücetürk bugün Zirve Şapka çatısı altında biri Adıyaman Gölbaşı'nda, diğeri Giresun'da kurduğu iki ayrı fabrikayla üretim yapıyor. İki fabrikada 800 kişi çalışıyor.