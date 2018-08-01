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Çin'den Türk vatandaşlarına vize kolaylığı açıklaması

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos vekili Zhong Hongnuo, Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduklarını, ilişkileri geliştirmek istediklerini ve Türk vatandaşları için vize kolaylığı sağladıklarını söyledi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:45
Çin'den Türk vatandaşlarına vize kolaylığı açıklaması

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos vekili Zhong Hongnuo, Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduklarını, ilişkileri geliştirmek istediklerini ve Türk vatandaşları için vize kolaylığı sağladıklarını söyledi.

Hyatt Centric Levent otelinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Hongnuo, Çin'in Türkiye vatandaşlarına yönelik getirdiği vize iyileştirmelerine ilişkin, önceki uygulamada Çin vizesi alabilmek için gerekli evrakların başvuru sahibi tarafından bizzat Çin'in Türkiye'deki Büyükelçiliği ve konsolosluklarına teslim edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Vize için ilk başvurunun internet üzerinden yapılacağını belirten Hongnuo, sonrasında vatandaşların randevu tarihi alarak vize işlemlerini tamamlayabileceğini bildirdi.

Zhong Hongnuo, Türkiye ve Çin'in iyi ilişkilere sahip olduğunu ve ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirterek, "2015 yılından itibaren liderler bazında en az 5 kez ziyaretler gerçekleşmiştir. Çin, Türkiye'nin ikinci büyük ihracat ve birinci büyük ithalat ülkesidir. Hem siyasi hem ticari olsun vize stratejisi açısından olumlu düzenlemelerde bulunduk." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Çin Halk Cumhuriyeti vizesi almasını kolaylaştırılmaya yönelik, Çin'in 1 Ocak 2018'den itibaren uygulamaya koyduğu değişiklikleri hatırlatan Hongnuo, Çin'e iş ve ticaret amaçlı seyahat için gerekli M tipi vize başvurularında ise bu düzenleme ile kolaylık sağlanmasının amaçlandığını ve "ticari başvurularda Çin’in resmi devlet kuruluşlarının vereceği davet mektubu zorunluluğunun kaldırıldığını" dile getirdi.

Hongnuo, resmi davet mektubu uygulaması yerine TOBB, DEİK, TÜSİAD ve ISO gibi Türkiye'de faaliyet gösteren 125 kurum ve kuruluşlara üye iş adamlarının Çin'de iş yaptıkları şirketlerden alacakları davet mektubu ile vize başvurusunda bulunabileceğini kaydederek, böylelikle iş vizesi alınması konusunda ilave kolaylık sağlandığını vurguladı.

Bu şirketler arasında şimdiye kadar sadece Türk Hava Yolları'nın (THY) kayıt yaptırdığını belirten Hongnuo, diğer Türk şirketlerinin de başvuru yapmalarını istedi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:45
  1. Çin Halk Cumhuriyeti
  2. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos vekili Zhong Hongnuo
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  4. Türk vatandaşlarına vize kolaylığı
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