Çin’den turizmde büyük hedef

YENİ AKİT ANKARA

Turizm gelirleri istikrarlı bir şekilde artan Çin, bu yılın ilk yarısında 1,9 milyardan fazla turistik gezi yapılmasını bekliyor. Çin Turizm Akademisi Müdürü Dai Bin “Çin’in turizm ekonomisi ile ilgili yılın ilk yarısında görece iyimser tahminlerde bulunmak için nedenlerimiz var. Ancak salgının yeniden ortaya çıkmasının getirdiği belirsizlikler de mevcut ve diğer şeylerin yanı sıra Kovid-19’a yönelik müdahale süreci ile insanların seyahat etmeye yönündeki istekliliğine çok dikkat etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.