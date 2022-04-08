Çin’den turizmde büyük hedef
Turizm gelirleri istikrarlı bir şekilde artan Çin, bu yılın ilk yarısında 1,9 milyardan fazla turistik gezi yapılmasını bekliyor. Çin Turizm Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin turizm geliri 2022’nin ilk yarısında 1,71 trilyon yuana (269 milyar dolar) ulaşacak. İç turizmde yılın ilk çeyreğinde 973 milyon seyahatin yapıldığını belirten Akademi, gelirin ise 640 milyar yuan olduğunu açıkladı.
YENİ AKİT ANKARA
Turizm gelirleri istikrarlı bir şekilde artan Çin, bu yılın ilk yarısında 1,9 milyardan fazla turistik gezi yapılmasını bekliyor. Çin Turizm Akademisi Müdürü Dai Bin “Çin’in turizm ekonomisi ile ilgili yılın ilk yarısında görece iyimser tahminlerde bulunmak için nedenlerimiz var. Ancak salgının yeniden ortaya çıkmasının getirdiği belirsizlikler de mevcut ve diğer şeylerin yanı sıra Kovid-19’a yönelik müdahale süreci ile insanların seyahat etmeye yönündeki istekliliğine çok dikkat etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.