Çin’den tüm dünyaya çağrı! ‘Başa çıkmanız zor olur’

AB, ABD, İngiltere ve Kanada'nın Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin’e yaptırım kararı almasının ardından Pekin'den açıklama geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD, Britanya, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın oluşturduğu istihbarat ittifakı Beş Göz ülkelerine içişlerine karışmama çağrı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Beş Göz uluslarının artık 21. yüzyıla girmeleri gerektiğini ve Pekin'i Çing Hanedanı zamanındaymış gibi görmeyi bırakmalarını söyledi:

"Çin artık 120 yıl önceki Çin değil. Çin halkı kolay sinirlenen insanlar değil ama sinirlenirlerse de başa çıkmanız zor olur."

Chunying ayrıca, beş ülkeden oluşan grubun '1900'de Kuzey Çin'i işgal eden ve yağmalayan çok uluslu askeri koalisyon Sekiz Devlet İttifakı'nı anımsattığını' belirtti.

'Dünya haritasına bakın, Çin'in tüm dünyada dostları olduğunu göreceksiniz'

Sözcü, Beş Göz ülkelerinin Çin'e insan hakları ihlalleri iddiasında bulunmasının meşruiyetini de sorgulayarak, “Birleşmiş Milletler'in 190'dan fazla üye ülkesi var. Beş Göz İttifakı gibi birkaç müttefik, uluslararası toplumu temsil edemez. Dünya haritasına bakın, Çin'in tüm dünyada dostları olduğunu göreceksiniz. Ne için endişelenmeliyiz?" dedi.

AB, ABD, İngiltere ve Kanada, Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle dün, 4 Çinli yetkili ve bir kuruluş için yaptırım kararları almıştı.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlalleriyle ilişkili olduğu için yaptırım listesine alınan kişilerin, Komünist Partisi Sincan Üretim ve İnşaat Birimi Komite Sekreteri Wang Junzheng ve Sincan Kamu Güvenliği Bürosu Direktörü Chen Mingguo olduğu ifade edilmişti. Açıklamada ayrıca Çinli yetkililerin ihlalleri devam ettikçe bunun sonuçlarıyla karşı karşıya kalacakları belirtilmişti.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ve Yeni Zelandalı mevkidaşı Nanaia Mahuta da Çinli üst düzey yetkililere yaptırım kararıyla ilgili yaptıkları ortak yazılı açıklamada, ABD, Kanada, İngiltere ve AB'nin derin endişelerini paylaştıklarını açıklamışlardı.

Beş Göz İttifakı, geçen sene mayıs ayında da koronavirüs pandemisiyle ilgili Çin'i suçlayan bir rapor hazırlamıştı.