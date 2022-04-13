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Dünya Çin'den tehlikeli hamle
Dünya

Çin'den tehlikeli hamle

Çin ve Tayvan arasında yaşanan gerilim sürerken Çin'den tehlikeli bir hamle daha geldi. Çin bandıralı 4 sahil güvenlik gemisi tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girerek ihlalde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 04:28:00 -
Çin'den tehlikeli hamle

Çin bandıralı 4 sahil güvenlik gemisinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi. Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait gemiler, Japon kara sularını ihlal etti.

İki saat boyunca kaldı

Gemiler, Kubaşima Adası'na yaklaşarak Japonya kara sularının kapsadığı tartışmalı bölgede yaklaşık iki saat kaldı.

Ulusal karasulardan ayrılan gemiler, daha sonra Kubaşima'nın 30 kilometre kuzeydoğusundaki bitişik bölgede seyretti. Japonya Sahil Güvenliğinin, bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu Çin'e ait gemiler, bölgeyi terk etti.

Kamu yayıncısı NHK'ya göre Çin bandıralı gemiler, bu yıl altıncı kez Japonya kara sularına girmiş oldu.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor. Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

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