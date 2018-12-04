0553 313 94 23

Çin’den Tayvan’a sıkı denetim

Çin, ABD’ye ait gemilerin son aylarda Tayvan Boğazı'nda gerçekleştirdikleri geçişlerin üzerine bölgedeki denetimi arttırarak yoğun kontrol geçişlerine başladı.

04 Aralık 2018 Salı 09:08
Çin’den Tayvan’a sıkı denetim

Münübe Yılmaz

Çin, sonuncusu geçtiğimiz hafta olmak üzere, Temmuz ayından itibaren Tayvan Boğazı’nda sayısız geçiş yapan ABD’ye tepkisini göstermek için, boğazdaki denetimi arttırarak yoğun kontrol geçişlerine başladı. Son olarak Kasım ayında ABD'ye ait iki savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçmesi üzerine Amerika'ya, Tayvan’a verdiği destekten ötürü tepki gösteren Çin, son günlerde boğazdaki denetim gemilerinin sayısını arttırdı. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin’in iki ülke arasında sınır olarak bilinen bölgedeki yasal olmayan denetimlerini arttırarak bir rutin haline getirdiğini ifade ederek, Çin yönetiminin havadan ve denizden gerçekleştirdiği kontrollerin ulusal güvenliklerini tehlikeye soktuğunun altını çizdi. “Çin Hava ve Deniz Kuvvetleri, ABD gemilerinin boğazımızdan her geçişinde sınırımıza daha da yaklaşarak bizleri taciz ediyor” açıklamasında bulunan Tayvan Savunma Bakanlığı, ABD’nin 28 Kasım’daki geçişinden sonra Çin’in Tayvan’ın 112 mil yakınlarına kadar geldiğini iddia etti. “Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunan Pekin yönetimi ise Tayvan'ın, bağınsızlığını ilan etmesine izin vermeyeceklerini ve Tayvan meselesini ulsulararası barışa ve istikrara zarar vermeden çözeceklerini her fırsatta yineliyor

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 09:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2 ölü, 800'den fazla yaralı... Macron'dan özel prim
    1. 2 ölü, 800'den fazla yaralı.....
    2. Nevbahar Üsküdar’ın gözdesi olacak
    3. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    4. Döviz kurları
    5. İlk defa ev alacaklara müjdeli haber
    6. Başkentte ByLock operasyonu
    7. Dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi
    8. Fiyatlar dibi buldu şimdi yatırım zamanı
    9. 304 lira taksitle! TOKİ’den 5 bin 197..
    10. Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı..
    11. Oğlu öldürülen baba şüpheliler için..
    12. Küresel piyasalar yön arayışında
    13. Fatih Bucak kimdir nerelidir?
    14. Aidatlarda ipin ucu kaçtı
    15. Konya merkezli 24 ilde 34 muvazzaf..
    16. dolar ve euro güne nasıl başladı?
    17. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD'de yeni..
    18. Ankara'da ByLock operasyonu: 10..
    19. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Batı..
    20. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    Katar'dan şaşırtan OPEC kararı!
    Katar'dan şaşırtan OPEC kararı!