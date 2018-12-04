Çin’den Tayvan’a sıkı denetim

Münübe Yılmaz

Çin, sonuncusu geçtiğimiz hafta olmak üzere, Temmuz ayından itibaren Tayvan Boğazı’nda sayısız geçiş yapan ABD’ye tepkisini göstermek için, boğazdaki denetimi arttırarak yoğun kontrol geçişlerine başladı. Son olarak Kasım ayında ABD'ye ait iki savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçmesi üzerine Amerika'ya, Tayvan’a verdiği destekten ötürü tepki gösteren Çin, son günlerde boğazdaki denetim gemilerinin sayısını arttırdı. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin’in iki ülke arasında sınır olarak bilinen bölgedeki yasal olmayan denetimlerini arttırarak bir rutin haline getirdiğini ifade ederek, Çin yönetiminin havadan ve denizden gerçekleştirdiği kontrollerin ulusal güvenliklerini tehlikeye soktuğunun altını çizdi. “Çin Hava ve Deniz Kuvvetleri, ABD gemilerinin boğazımızdan her geçişinde sınırımıza daha da yaklaşarak bizleri taciz ediyor” açıklamasında bulunan Tayvan Savunma Bakanlığı, ABD’nin 28 Kasım’daki geçişinden sonra Çin’in Tayvan’ın 112 mil yakınlarına kadar geldiğini iddia etti. “Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunan Pekin yönetimi ise Tayvan'ın, bağınsızlığını ilan etmesine izin vermeyeceklerini ve Tayvan meselesini ulsulararası barışa ve istikrara zarar vermeden çözeceklerini her fırsatta yineliyor