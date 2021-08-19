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Dünya Çin’den Tayvan’a dikkat çeken mesaj: ABD’nin Afganistan’ı terk edişi ders olsun!
Dünya

Çin’den Tayvan’a dikkat çeken mesaj: ABD’nin Afganistan’ı terk edişi ders olsun!

Global Times’ta yer alan yazıda Tayvan Demokratik İlerleme Partisi (DPP) liderlerinin “uyanık” olması ve Çin’den ayrılmayı savunanların “rüyalarından uyanması” gerektiği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 00:21:00 -
Çin’den Tayvan’a dikkat çeken mesaj: ABD’nin Afganistan’ı terk edişi ders olsun!

Çin Komünist Partisi’nin İngilizce yayın organı Global Times, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin Tayvan’a ders olması gerektiğini belirterek Tayvan liderlerini uyardı. Yazıda ABD’nin Tayvan’ı kendi kaderine terk ettiğinde Çin’le muhtemel bir savaşta “saatler içinde çökeceği” belirtildi.

Global Times’ta yer alan yazıda Tayvan Demokratik İlerleme Partisi (DPP) liderlerinin “uyanık” olması ve Çin’den ayrılmayı savunanların “rüyalarından uyanması” gerektiği ifade edildi.

Başyazı olarak yayımlanan makalede şu ifadeler yer aldı:

“Boğazlarda savaş patlak verdiğinde adanın savunmasının birkaç saat içinde çökeceğini ve ABD ordusunun yardıma gelmeyeceğini Afganistan’da yaşananlardan anlamalılar. Sonuç olarak DPP yetkilileri hızla teslim olurken bazı üst düzey yetkililer uçakla kaçabilir.”

Russia Today’in aktardığına göre ABD ordusunun Afganistan’dan çekilmesinin ardından Taliban ülkenin kontrolünü hızla ele geçirmiş ve ABD’nin desteklediği hükümet çökmüştü. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise ülkeyi terk etmişti.

Tayvan’da da benzer bir durumun yaşanabileceğine işaret eden yazıda, “DPP yetkilileri için en iyi seçim durumu bu noktaya sürüklemekten kaçınmak” diye belirtildi.

Makale ABD’yi temsilen bir kartalın Tayvan lideri Tsai Ing-wen’i bir çukura yönlendirdiği illüstrasyonla birlikte yayımlandı.

Yayın kuruluşu Afganistan’ın başkenti Kabil’deki kaosu, ABD büyükelçiliği çalışanlarının helikopterle tahliye edildiği 1975’teki “Saygon’un düşüşüne” benzetti. “Saygon’un düşüşü” olarak ifade edilen olay Vietnam Savaşı’nda Güney Vietnam’ın başkentinin Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin komünist güçleri tarafından ele geçirilmesini ifade ediyor.

Sovyetler Birliği ve müttefikleri Kuzey Vietnam’ı desteklerken ABD başta olmak üzere Batılı güçler Güney Vietnamı’ı destekliyordu.

Makalede ABD’nin müttefiklerini yüz üstü bırakma konusunda uzun bir geçmişi olduğu belirtildi.

Yazıda ayrıca, “Bu, Tayvan’ın gelecekteki kaderinin bir alameti mi?” ifadeleri yer aldı.

Çin-Tayvan gerginliği

II. Dünya Savaşı sonrasında Çin’de Milliyetçi Parti ve Komünist Parti arasındaki iç savaş Komünist Parti’nin zaferiyle sonuçlanmıştı. Mağlubiyetin ardından Milliyetçi Parti liderleri Tayvan’a sığınmıştı. Soğuk Savaş nedeniyle Batı’yla ilişkilerini koparan Çin’i 1970’lerin başına kadar Birleşmiş Milletler’de (BM) Tayvan ya da resmi adıyla Çin Cumhuriyeti temsil etmişti

BM’nin Çin Halk Cumhuriyeti’ni 1971 tanıma kararı gerginliği yeni bir boyuta taşımıştı. Kararın ardından Tayvan, BM’den çıkarılmıştı. Tayvan o günden bu yana bağımsızlık arayışını farklı biçimlerde sürdürüyor.

Çin’den Tayvan yakınlarında tatbikat

Öte yandan Çin ve Tayvan arasındaki askeri gerginlikler de devam ediyor.

Tayvan’ın kendi toprağı olduğunu iddia eden Çin’in halihazırda yürüttüğü askeri tatbikatlar bölgede ilişkilerin giderek ısındığına işaret ediyor. Çin ordusu Tayvan yakınlarına taarruz ve tatbikatlar için sevkıyat yapıldığını belirtirken Tayvan Savunma Bakanlığı “karşılık vermek için hazır” olduğunu ifade etmişti.

 

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