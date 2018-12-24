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Çin'den tarihte bir ilk! ABD'yi geride bıraktı

Uzay yarışına ABD ve Rusya'dan sonra katılan Çin, bu yarışta ilk kez ABD'yi geçti. Çin, 2018 yılında uzay lansmanlarında ABD ve Rusya'yı geride bırakarak uzaya en çok sefer düzenleyen ülke oldu.

24 Aralık 2018 Pazartesi 17:19
Çin'den tarihte bir ilk! ABD'yi geride bıraktı

Çin, 23 Aralık 2018 tarihi itibarı ile toplamda 37 uzay lansmanı gerçekleştirdi. Çinin ardından ABD 29 lansman ile ikinci sırada, Rusya 19 lansman ile üçüncü sırada yer aldı. 2018 yılı içerisinde Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 8, Hindistan 7, Yeni Zellanda 3, Ukrayna ise 2 roketini uzaya gönderdi.

Çin, 2018 yılı içerisinde fırlattığı roketlerde yer alan uydular ile kendi küresel konumlandırma sistemini (Beidu) dahada güçlendirdi, sivil ve askeri yer gözlem/Keşif uydularının sayısını artırdı.

Ay'ın görünmeyen yüzüne uzay aracı indirecekler

Çin ayrıca 2018 yılının en önemli uzay faaliyertlerinden biri olan Ay'ın görünmeyen yüzüne (Ay'ın Dünya'dan görülemeyen kısmı) uzay aracı gönderdi. 7 Aralık'ta Long March 3B roketi ile Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı bir lansmanla gönderilen uzay aracı Chang'e-4, Ocak ayının başında Ay'ın karanlık yüzüne ulaşacak ve Çin ilk defa Ay'ın görünmeyen yüzüne uzay aracı indiren ülke olacak.

Chang'e-4 uzay aracı 7 Aralık'ta Long March 3B roketi ile Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Ay'a gönderilirken

Çin 22 Aralık 2018'de de kendi alanında bir ilke imza atarak, 156 uyduya sahip olmasının hedeflendiği, uzaya geniş bant internet ve iletişim hizmeti verecek Hongyun (gökkuşağı bulutu) uydu projesinin ilki olan Hongyun-1 uydusunu yörüngeye gönderdi.

Yılbaşına kadar 2 füze daha gönderecekler

23 Aralık'tan 2018 yılı sonuna kadar Çin, 2 fırlatma görevi daha gerçekleştirecek. Bunlardan ilki, 25 Araklık'ta Long March 3C/YZ roketi ile gönderilmesi planlanan coğrafi iletişim teknolojisi test uydusu olan TJS-3 uydusu diğeri ise 320 uydudan oluşacak ve Alçak Dünya Yörüngesi'ne yerleştirilecek takım iletişim uydusunun ilki olan Hongyan-1 uydusu olacak. Bu uydu da Long March 2D roketi ile fırlatılacak.

ABD ve Rusya yıl onuna kadar 1'er lansman geçekleştirecek. 27 Aralıkta Rusya Soyuz roketi ile Kanopus-V 5 ve 6 Dünya gözlem uydularını gönderecek. Bu iki uydu Rus hükümetine afet müdahalesi, haritalama ve orman yangını tespitinde yardımcı olacak. 30 Aralık'ta ise ABD yılın son uzay görevi olan, United Launch Alliance'ın (ULA) geliştirdiği Delta 4-Heavy roketi ile ABD Ulusal Keşif Bürosu için gizli bir casus uydu kargosu gönderecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 17:19
  1. çin
  2. ABD
  3. uzay savaşı

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