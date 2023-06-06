  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin’den soğuk savaş mesaj
Dünya

Çin’den soğuk savaş mesaj

Yeniakit Publisher
2023-06-06 14:27:00 -
Çin’den soğuk savaş mesaj

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Asya ülkelerinin bölgede “Yeni Soğuk Savaş” girişimlerine karşı çıktığını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Asya ülkelerinin bölgede “Yeni Soğuk Savaş” girişimlerine karşı çıktığını söyledi. Shangri-La Diyalogu’na katılan Endonezya ve Singapur gibi ülkelerin üst düzey yetkilileri “Yeni Soğuk Savaş” istemediklerini ve Çin ile ABD arasında bir tarafı seçmeye yanaşmadıklarını yinelediler.

Sözcü Wang, söz konusu ifadelerin, bazı ülkelerin Asya’da “Yeni Soğuk Savaş” başlatma ve bölge ülkelerini gruplaştırma girişiminin bölge ülkelerini endişeye sevk etmesinin işareti olduğunu söyledi. Sözcü, stratejik bağımsızlıkta ısrar etmek ve istikrar ve gelişmenin korunmasının bölge ülkelerin ortak arzusu olduğuna işaret etti.

Asya’nın dünya genelinde en güçlü büyüme dinamiği ve gelişme potansiyeline sahip olan bölge olduğunu kaydeden sözcü, Asya’nın iş birliği ve ortak kazanç temelinde oluşan “büyük bir sahne” haline gelmesi ve birbirine kapalı olan “küçük gruplara” bölünmemesi gerektiğini dile getirdi. Sözcü, Çin’in ASEAN’in merkezi konumunu ve bölgesel iş birliği çerçevesini de kararlılıkla destekleyeceğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23