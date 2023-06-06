Çin’den soğuk savaş mesaj

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Asya ülkelerinin bölgede “Yeni Soğuk Savaş” girişimlerine karşı çıktığını söyledi. Shangri-La Diyalogu’na katılan Endonezya ve Singapur gibi ülkelerin üst düzey yetkilileri “Yeni Soğuk Savaş” istemediklerini ve Çin ile ABD arasında bir tarafı seçmeye yanaşmadıklarını yinelediler.

Sözcü Wang, söz konusu ifadelerin, bazı ülkelerin Asya’da “Yeni Soğuk Savaş” başlatma ve bölge ülkelerini gruplaştırma girişiminin bölge ülkelerini endişeye sevk etmesinin işareti olduğunu söyledi. Sözcü, stratejik bağımsızlıkta ısrar etmek ve istikrar ve gelişmenin korunmasının bölge ülkelerin ortak arzusu olduğuna işaret etti.

Asya’nın dünya genelinde en güçlü büyüme dinamiği ve gelişme potansiyeline sahip olan bölge olduğunu kaydeden sözcü, Asya’nın iş birliği ve ortak kazanç temelinde oluşan “büyük bir sahne” haline gelmesi ve birbirine kapalı olan “küçük gruplara” bölünmemesi gerektiğini dile getirdi. Sözcü, Çin’in ASEAN’in merkezi konumunu ve bölgesel iş birliği çerçevesini de kararlılıkla destekleyeceğini belirtti.