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Çin’den skandal karar: Türk Profesör’ün eşi alıkonuldu!

Malatya İnönü Üniversitesi’nde Eski Türk Dili Profesörü olan Erhan Aydın’ın Çin uyruklu eşi, Çin’de alıkonuldu. Aydın’ın eşinin beş ay önce hastalanan annesini ziyaret etmek için Urumçi’ye gittiğini fakat geri dönüşüne Çinli yetkililerin izin vermediği öğrenildi.

04 Eylül 2018 Salı 11:20
Çin’den skandal karar: Türk Profesör’ün eşi alıkonuldu!

İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aydın'ın Çinli eşi 5 ay önce annesinin rahatsızlığı nedeniyle gittiği Çin’in Urumçi şehrinden geri dönemedi. Aydın, Çinli yetkililerin eşinin Türkiye’ye dönüşüne izin vermediğini belirtti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Çin makamlarının eşinin Türkiye’ye dönüşüne izin vermediğini belirtti. Yaptığı paylaşımda Aydın, 2014-2015 yıllarında Minzu University Of China’da çalışırken Çin ve Türkiye yasalarına göre evlendiklerini ifade etti.

Aydın, Çin vatandaşı olan eşinin 9 Nisan tarihinde annesinin rahatsızlığı sebebi ile Urumçi’ye 1 haftalığına gittiğini ancak Çin makamlarının eşinin dönüşüne izin vermediğini belirtti. Aydın, evlilik belgelerini ve eşinin Türkiye’deki çalışma belgelerini Çin Büyükelçiliği’ne onaylatarak gönderdiğini ancak bir sonuç alamadığını da sözlerine ekledi.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA ÇİN ZULMÜ

Çin Devleti, Doğu Türkistan’da yaşayan Türkleri asimile etmek için yıllardır insanlık dışı muamelelerde bulunuyor. Türk şehirlerinden biri olan Urumçi’de birçok defa devlet terörü uygulandı. Profesör Aydın ise eşinin veya kendisinin herhangi bir siyasi olaya, görüşe karışmamalarına rağmen böyle bir muameleye maruz kaldıklarını vurguladı.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 11:20
  1. Aydın
  2. İnönü Üniversitesi
  3. Çin
  4. urumçi
  5. Doğu Türkistan

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