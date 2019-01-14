Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!

İngiliz haber ajansı Reuters, Çin'in Kanada vatandaşı Robert Lloyd Schellenberg'ı uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırdığını duyurdu.

Çin ve Kanada arasında patlak veren Huawei gerilimi

İki ülke arasındaki gerilim, ABD'nin isteği üzerine, Kanada'nın Çin'in teknoloji devi Huawei'in Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'yu 1 Aralık'ta Vancouver'da gözaltına almasıyla başlamıştı.

Karara gerekçe olarak, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gösterilmişti.

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