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Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!

Çin, teknoloji devi Huawei'in Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'yu gözaltına alan Kanada'ya ağır bir misillemede bulundu. Reuters'ın haberine göre, Çin mahkemesi, Kanada vatandaşı Robert Lloyd Schellenberg'ı ölüm cezasına çarptırdı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 15:55
Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!

İngiliz haber ajansı Reuters, Çin'in Kanada vatandaşı Robert Lloyd Schellenberg'ı uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırdığını duyurdu.

Çin ve Kanada arasında patlak veren Huawei gerilimi

İki ülke arasındaki gerilim, ABD'nin isteği üzerine, Kanada'nın Çin'in teknoloji devi Huawei'in Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'yu 1 Aralık'ta Vancouver'da gözaltına almasıyla başlamıştı.

Karara gerekçe olarak, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gösterilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 15:55
  1. kanada
  2. iran
  3. abd
  4. Mıng Vancou
  5. DÜNYA Haberleri

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