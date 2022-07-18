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Dünya Çin’den sarsılan konut piyasası için sert önlem!
Dünya

Çin’den sarsılan konut piyasası için sert önlem!

Çin'in ertelenen konut projelerinde mortgage ödemelerini cezasız olarak ötelemeyi planladığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 14:43:00 -
Çin’den sarsılan konut piyasası için sert önlem!

Çin'de toplumsal tepkiye de dönüşün konut kredisi ödemeleri için Pekin yönetimi yeni bir hamleye hazırlanıyor.

Yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Çin, ertelenen konut projelerinde mortgage ödemelerini cezasız ötelemeyi planlıyor.

Henüz kesinlik kazanmamış plana göre ertelenmiş konut projelerine yatırım yapan yüzbinlerce konut yatırımcısının mortgage ödemeleri kredi skorlarına zarar gelmeden ertelenecek.

Plan Çin’in sarsıntıdaki konut piyasasına istikrar getirmek için yerel yönetimler ve bankaların da dahil olduğu geniş bir planın parçası olarak görülüyor.

Son dönemde ülkede tamamlanması geciken konut projelerine yatırım yapan Çinliler mortgage ödemelerini yapmayarak boykot süreci başlatmıştı. Boykot Cuma günü itibarıyla 80 şehirde en az 230 projeyi etkilemişti.

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